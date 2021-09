Uomini e Donne, Sara Zilli chiude con Biagio Di Maro e scoppia il caos!

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Sara Zilli chiude la conoscenza con Biagio Di Maro, che è deciso a frequentare anche altre dame.

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto della conoscenza tra Sara Zilli e Biagio Di Maro. Il cavaliere ha nascosto la sua intenzione di contattare nuovamente Rosy, e Sara continua a difendere Biagio nonostante le critiche. Poi il colpo di scena, che porta la Zilli a prendere una decisione. Andrea Nicole, nel frattempo, ha avuto un crollo a causa delle insinuazioni su Ciprian e ha deciso di lasciarlo in panchina, portando in esterna Gabrio.

Uomini e Donne: Sara Zilli molla Biagio Di Maro!

Biagio di Maro racconta di aver sorpreso Sara Zilli, deciso a trascorrere del tempo con lei dopo che la dama è tornata sui suoi passi e ha deciso di concedersi un’altra occasione con il partenopeo. Il cavaliere racconta di aver evitato atteggiamenti troppo focosi, dato che è stato più volte criticato per questo durante il percorso a Uomini e Donne. Il racconto di Biagio fa inferocire Tina Cipollari che trova il comportamento di Sara contraddittorio. La dama difende a spada tratta Biagio, che invece la sorprende confessando di aver contattato nuovamente Rosy, insistendo per portarla fuori a cena.

“Dopo il rifiuto di Rosy sono rimasto a casa con i miei ragazzi, ho detto a Sara di no perché non volevo fosse un rimpiazzo”, ha raccontato il Di Maro mentre la Zilli si è mostrata decisamente delusa. Dal parterre femminile del Trono Over si levano critiche per Biagio e per l’atteggiamento di Sara che, nonostante tutto, è certa di voler continuare a frequentare il cavaliere. Gemma Galgani si intromette nella querelle e si scaglia contro Isabella Ricci, intervenuta nella speranza di far aprire gli occhi a Sara. Alla fine il colpo di scena: nonostante l’atteggiamento accondiscendente della dama, Biagio vuole ballare con Rosy perché interessato alla sua risposta riguardo la cena.

Dopo questo gesto, Sara dichiara di aver chiuso per sempre con il Di Maro. Archiviate le discussioni del trono over, si passa ad Andrea Nicole che si è sentita in difficoltà dopo l’ultima puntata a causa dei dubbi sorti sul conto di Ciprian. La tronista ha scelto di uscire in esterna con Gabrio, che ha una storia molto intensa da raccontare. Andrea Nicole ammette di aver avuto un'impressiona totalmente differente di Gabrio, che ora giudica un "gigante buono".

