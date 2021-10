Uomini e Donne: Sara Zilli attacca Rosy, Biagio Di Maro chiude con la dama

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Biagio Di Maro chiude la frequentazione con Rosy, suscitando la reazione degli opinionisti e del parterre del Trono Over. Per quanto riguarda il trono classico, Matteo Fioravanti continua a conoscere Veronica e Noemi.

Uomini e Donne: Biagio Di Maro chiude con Rosy

La puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Biagio Di Maro e Rosy, che apprende in studio la decisione del cavaliere di chiudere i ponti. Il partenopeo è rimasto molto deluso dal commento di Rosy, che ha rifiutato di baciarlo poiché infastidita dalla sua barba. Secondo gli opinionisti, Biagio ha trovato la scusa perfetta per scaricare la dama, poiché poco interessato a conoscerla dal momento che l’ha usata per rimanere in pista, dopo la querelle con Sara Zilli. Quest’ultima, risentita per i commenti ricevuti durante il ritorno di fiamma con Biagio, ha ribadito di non volere insegnamenti di vita, soprattuto da Rosy dal momento che la dama ha continuato a frequentare l’uomo che ha criticato.

Dopo varie discussioni, è il turno di Isabella Ricci conoscere un nuovo cavaliere. Si tratta di Claudio, piacentino di 62 anni, che non colpisce la dama. Si passa al trono classico, con il percorso di Matteo Fioravanti. Il romano è uscito in esterna con Veronica e Noemi. La corteggiatrice romana continua a raccontare molto della sua vita, tanto che tra i due è nata già una bella complicità. “A me lui piace tanto, dalla prima volta che l’ho visto. Mi piace il modo che ha di fare, come si pone, come mi guarda. Da quando ci siamo visti la prima volta, una buona parte la inquadri. Dentro di me, me lo sono portato anche a casa”, ha ammesso Veronica.

L’esterna ha infastidito non poco Noemi ed emozionato Matteo. La partenopea ha espresso il suo fastidio per il modo di fare della rivale, vedendo che il tronista è rimasto molto colpito, trovandola troppo affrettata nel raccontare le sue esperienze private. Noemi scoppia in lacrime, dispiaciuta dal fatto che Matteo si sia trovato meglio con Veronica, perché sente che il suo non volersi raccontare subito potrebbe condizionare il suo percorso con il romano.

