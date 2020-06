Uomini e Donne, Sara Shaimi sorprende su Sonny Di Meo: "Litighiamo tutti i giorni, perché è un geloso psicopatico"

Gossip TV

Dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo rispondo ad alcune domande dei fan su Instagram e svelano qualche retroscena della loro storia d'amore.

Sara Shaimi ha scelto Sonny Di Meo. La tronista di Uomini e Donne, dopo un percorso burrascoso a causa del lockdown e dello stop forzato, ha scelto di seguire il suo cuore e ora, la neo coppia vive felice la relazione lontano dai riflettori. Rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, la tronista ha raccontato alcuni retroscena della quotidianità con Sonny.

Uomini e Donne: Sara Shaimi e Sonny Di Meo fanno alcune rivelazioni dopo la scelta

Dopo un lungo stop, dovuto all’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia, Sara Shaimi è tornata nello studio di Uomini e Donne per fare la sua scelta. La tronista ha deciso di concludere il suo percorso con Sonny Di Meo. Tra i due, nonostante numerosi alti e bassi, c’è una forte passione ed intesa e ora la coppia può viversi lontano dalle telecamere. Dopo due settimane di relazione, Sara e Sonny hanno deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, che hanno chiesto come stiano vivendo la loro felicità.

La Shaimi ha ammesso di aver provato una sensazione particolare nel rivedere il corteggiatore dopo mesi di separazione:

Strano, mi ha fatto stranissimo perché noi non abbiamo fatto l’esterna quindi ci siamo visti direttamente alla scelta.

Sonny, inoltre, ha ammesso di essere il più geloso tra loro. Sara, infatti, ha dichiarato:

Litighiamo tutti i giorni perché lui è un geloso, psicopatico. Poi litighiamo per ca***te”!

Per fortuna, Di Meo ha chiarito:

Facciamo pace con la stessa velocità con la quale litighiamo.

La coppia ha poi svelato i progetti futuri, che prevedono viaggi on the road in giro per il mondo per testare il loro feeling anche lontano dalla loro quotidianità.