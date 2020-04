Uomini e Donne, Sara Affi Fella mostra il pancione: le parole di Simona Ventura

Gossip TV

Gli auguri di Super Simo all'ex tronista di Venafro.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha mostrato il pancione su Instagram mostrandosi raggiante. Dopo le burrascose vicende durante il suo trono nel dating show di Maria De Filippi, Sara è tornata felice e serena accanto al suo compagno, il calciatore veneto Francesco Fedato.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella mostra il pancione su Instagram

I due ragazzi diventeranno presto genitori e la modella di Venafro ha condiviso uno scatto sui social accompagnato dalla seguente didascalia, "Quattro mesi di puro amore. Ti aspettiamo", nella quale si evince tutta la sua incontenibile gioia per l'imminente evento.Tra i tanti utenti che hanno commentato il post è spuntata anche Simona Ventura che ha conosciuto la giovane di Venafro nel 2015 a Miss Italia e Super Simo ha colto l'occasione di fare gli auguri alla futura mamma. Oltre alla conduttrice, c'è stato anche il dolce commento del compagno che ha scritto "amore mio" , sotto la foto della giovane molisana in dolce attesa.

Qualche giorno fa, l'ex tronista ha precisato che non ci saranno foto del figlio per volontà sia sua che del compagno: "Assolutamente no, soprattutto quando è piccolino. Non lo faremo vedere, la gente è st..a e cattiva. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò, Francesco non vuole!, ha scritto la Affi Fella su Instagram.