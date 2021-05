Uomini e Donne, Samantha Curcio vittima di Body Shaming: Alessio Ceniccola difende la tronista

Gossip TV

Samantha Curcio è entrata nel mirino degli haters ma il suo neo-fidanzato non permetterà che la tronista di Uomini e Donne venga criticata sotto ai suoi occhi.

Samantha Curcio è stata la prima tronista curvy nella storia di Uomini e Donne, che le ha permesso di conoscere il suo neo-fidanzato Alessio Ceniccola. La coppia è molto serena e vive con spensieratezza la storia d’amore, anche se l’idea di convivenza sembra essere decisamente ancora lontana. Quando gli haters hanno attaccato ferocemente la Curcio per il suo aspetto fisico, Alessio si è comportato da vero gentiluomo e ha difeso a spada tratta la sua Samantha dalle critiche.

Uomini e Donne, Alessio Ceniccola difende Samantha Curcio dal Body Shaming

Nello studio di Uomini e Donne è arrivata la richiesta da parte di una ragazza forte, decisa, bella ma anche tanto fragile. La redazione ha deciso di darle una possibilità e la scelta si è rivelata azzeccata: Samantha Curcio è entrata nel cuore dei telespettatori del dating show di Canale5. La giovane ha fatto un percorso lineare, scegliendo Alessio Ceniccola dopo aver superato una serie di incomprensioni e paure. Per i due nessuna convivenza in vista, dal momento che Samantha ha confessato di avere dei timori, e di voler conoscere meglio la sua dolce metà prima di fare un passo così grande e impegnativo.

Nel frattempo, la Curcio e il Ceniccola vivono la storia d’amore sotto gli occhi dei fan, curiosi di osservarli nella loro quotidianità. Samantha non rientra nel canone delle troniste del Trono Classico e si è sempre definita una tronista curvy, scegliendo di mandare un messaggio a tutte le ragazze che vengono criticate per i loro chili in eccesso. Non tutti sembrano aver gradito il messaggio della Curcio e, anche dopo la scelta in studio, continuano a piovere copiosi insulti ai danni della tronista. Così, Alessio ha deciso di intervenire difendendo Samantha dal body shaming.

“Ho voluto pubblicare quel direct che è arrivato a Sam, a me ne sono arrivati tanti altri del tipo “Come fai a stare con quella?“, “Ma non vedi com’è? è grossa“. […] Vorrei dire una cosa a tutti questi geni che pensano ancora a ste cose. Per me Sam è bella come il sole, è bellissima. È la più bella che esista. Ma voi veramente pensate ad un chilo in più, ad un chilo in meno, a tutte queste ca**ate qua? Basta, basta veramente. […] Ma come vi viene di aprire Instagram e insultare le ragazze? Ma lo stesso vale per i ragazzi, non è che cambia. Le persone che magari ci soffrono per questa cosa, perché magari non si vedono belli o hanno delle difficoltà, ma voi lo sapete di quanto siete sfigati? […] Voglio dire a tutti che sono fortunato ad avere accanto una donna come Samantha”, ha scritto il Ceniccola spegnendo ogni polemica. Una risposta che si merita un applauso!

