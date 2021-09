Uomini e Donne, Samantha Curcio spietata: ''Sophie Codegoni al Gf Vip? Non ha doti''

Gossip TV

Samantha Curcio commenta la presenza di Sophie Codegoni nel cast del Grande Fratello Vip, poi lancia un appello ad Alfonso Signorini.

La notizia della partecipazione di Sophie Codegoni alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto storcere il naso a moti, soprattutto quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha tirato in ballo la rottura con Matteo Ranieri. Interrogata dai fan su Instagram, Samantha Curcio si è esposta dedicando parole al vetriolo alla collega milanese, e ammettendo di non escludere l’opzione di prendere parte un giorno al reality show di Alfonso Signorini.

Samantha Curcio si scaglia contro Sophie Codegoni!

Nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche Sophie Codegoni, nota al pubblico di Canale5 per aver preso parte all’ultima edizione di Uomini e Donne, nelle vesti di tronista. La giovanissima milanese ha lasciato lo studio di Maria De Filippi con Matteo Ranieri, ma la relazione non è durata che poche settimane, e la Codegoni ha fatto intendere di voler parlare di questa repentina rottura durante il suo percorso nel reality show di Canale5. Le parole di Sophie hanno infastidito diversi utenti di Instagram, simpatizzanti del Ranieri, e sembrano non essere condivise neppure da Samantha Curcio, che recentemente è tornata a scontrarsi con Alessio Ceniccola dopo la loro rottura.

Interrogata dai fan, infatti, la Curcio si è lasciata andare a ha parlato di Sophie, confessando: “Mi piace prendere posizioni e schierarmi e dire la mia, quindi vi dico la mia.Partendo dal presupposto che parlo per quello che ho visto di lei sul web o nelle interviste di varie riviste, non mi sembra una diciannovenne che spicchi in particolare per chissà quale dote. Non mi sembra una ragazza che faccia la differenza per qualcosa in particolare, poi sicuramente ci sarà un motivo per il quale gli autori hanno scelto lei. Parlare della rottura con Matteo dopo 8 mesi in tv lascia pensare che non ha argomenti, ha diciannove anni e si è omologata da un punto di vista estetico […] Ad oggi non mi sembra una ragazza dalla quale prendere esempio per qualche motivo specifico”.

Ennesima stoccata, dunque, per la Codegoni già attaccata da Chiara Rabbi, che ha preso le difese del Ranieri. Mentre l’ex corteggiatore non si è ancora espresso sull’argomento, la Curcio ha ammesso che non disdegnerebbe l’avventura al Gf Vip: “Non dovrei cercare casa, non dovrei fare il terzo trasloco in tre mesi, non dovrei vivere l’atmosfera natalizia perché io odio il Natale. Siccome so che dura un sacco di mesi… Pure la psicologa gratis h24 nella Casa, mi prenderei una pausa da Instagram: non vedo controindicazioni! Ciao Alfonso chiamami”. Vi piacerebbe vedere Samantha in Casa?

