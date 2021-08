Uomini e Donne, Samantha Curcio sorprende: ''Bohdan mi ha scritto e…''

Gossip TV

Samantha Curcio rivela di essere stata contattata dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Bohdan Beyba.

Samantha Curcio è single dopo la burrascosa rottura con Alessio Ceniccola. I due protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne hanno chiuso i rapporti tra un mare di polemiche, e ora la Curcio ha confessato di essere stata contattata dall’ex corteggiatore Bohdan Beyba. Ecco cosa è successo tra loro, e cosa pensa Samantha del suo ex fidanzato Alessio.

Uomini e Donne, cosa succede tra Samantha Curcio e Bohdan?

Il percorso di Samantha Curcio a Uomini e Donne è stato intenso e ricco di emozioni. La prima tronista curvy nella storia del programma di Maria De Filippi, ha deciso di lasciare lo studio con Alessio Ceniccola, non prima di averne dette quattro al rivale Bohdan Beyba. La Curcio e il Ceniccola, tuttavia, si sono lasciati a poche settimane dalla scelta e si mormora che il corteggiatore romano punti al trono. Samantha non ha nascosto di essere rimasta molto male per l’epilogo della relazione, che ancora oggi la fa soffrire molto.

“Non ho mai detto di averla superata totalmente. Non credo ci sia un tempo prestabilito e universale per tutte le storie. Ogni storia è a sé. Si va avanti piano piano, giorno dopo giorno”, ha confessato l’ex tronista su Instagram. Sebbene abbia parlato non troppo bene di Bohdan, Samantha sembra aver sotterrato l’ascia di guerra, tanto che che ammesso di aver parlato con l’ex corteggiatore recentemente: “Mi ha mandato gli auguri per il compleanno di mia nonna. Mi ha fatto piacere, abbiamo scambiato due chiacchiere da persone civili. Come stai, come non stai, tutto qui”.

Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Samantha e Bohdan che, come aveva ammesso lei durante il percorso a Uomini e Donne, proprio non rispecchia l’ideale di uomo che vorrebbe al suo fianco. Nel frattempo, sembra che Alessio abbia intenzione di puntare al trono, non volendo precludersi la possibilità di tornare nel programma in un ruolo inedito.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.