Uomini e Donne, Samantha Curcio sceglie Alessio Ceniccola e umilia Bohdan: "Aggressivo e arrogante"

È arrivato il giorno della scelta per Samantha Curcio, la tronista di Uomini e Donne, che conclude il percorso con Alessio Ceniccola.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Samantha Curcio ha fatto la sua scelta, uscendo dal programma insieme ad Alessio Ceniccola. Dopo un confronto disastroso con Bohdan, la tronista ha deciso di concludere il suo percorso nel Trono Classico ma, prima di godersi la vita di coppia con Alessio, approfitta degli ultimi momenti in studio per attaccare ferocemente Bohdan.

Uomini e Donne: Samantha Curcio ha fatto la sua scelta (VIDEO)

La Puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto acceso tra Samantha Curcio e Bohdan, alterato dal fatto che la tronista sia corsa dal rivale Alessio Ceniccola dopo che in studio è stata mostrata la loro esterna (durante la quale c’è stato un bacio). Maria De Filippi mostra anche l’esterna con il Ceniccola, durante la quale i due sono molto vicini sebbene la Curcio non nasconda al corteggiatore di provare qualcosa anche per Bohdan. Quest’ultimo dopo l’incontro disastroso, raggiunge la Curcio e le chiede di uscire insieme dal programma, perché non riesce più a stare seduto e guardarla insieme ad Alessio. Tra i due scoppia l’ennesima lite e Samantha accusa il corteggiatore di essere finto nei suoi confronti, scoppiando poi in lacrime.

Dopo aver mostrato i video, Maria annuncia che Samantha ha deciso di fare la sua scelta. Gianni Sperti teme che la tronista sia stata incalzata dalle parole di Bohdan, ma la De Filippi assicura che l’idea è partita da lei ed è stata espressa con grande serenità. Samantha entra in studio di rosso vestita e vengono mostrati i momenti più belli con entrambi i corteggiatori. Samantha chiede a Maria di far entrare Alessio. “Credevo che l’amore si dimostrasse con la forza, invece tu mi hai disarmato sin da subito con la dolcezza. Ho avuto tanti dubbi sul tuo carattere, sul fatto che tu non fossi pronto poi ti ho conosciuto sempre meglio e ho capito che sei un ragazzo dignitoso […] Gli uomini stupidi credono che essere romantici sia da sfigati, invece tu sai di esserlo e mi hai dato tanta dolcezza. Poi sono arrivate le discussioni e tu non vuoi sentire ragioni e qui ho avuto i primi campanelli di allarme. Oggi devo avere il coraggio di fare la mia prima, vera, dichiarazione d’amore e per me non sai quanto sia difficile: sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, che mi ha fatto sentire una principessa e mi ha fatto sognare la favola che sognavo […] Io vorrei tanto che tu fossi il mio fidanzato”, ha dichiarato Samantha che è stata immediatamente abbracciata da Alessio sotto una cascata di petali di rosa rossi.

Dopo il ballo, il Ceniccola ha ammesso di essere stato terrorizzato all'idea di non essere la scelta. La Curcio ha chiesto poi di far entrare Bohdan che scopre così la decisione della tronista. "Voglio che mi guardi in faccia visto che guardi sempre in bass. Ti voglio ringraziare per questa settimana, perché tu per due mesi non hai fatto niente se non accettare la fiducia che io ti ho dato sin da subito. Anche le mie amiche mi criticavano, perché non mi stavi dimostrando nulla. Dopo l'esterna ti ho trovato dispotico, arrogante, aggressivo e non sincero... Grazie a questo tuo venir fuori in maniera così forte, ho maturato che non voglio amare sotto ricatto", ha dichiarato Samantha. Il corteggiatore, a testa bassa, ha ascoltato tutto senza troppe proteste ma confessa di averla voluta e non averla mai presa in giro.

