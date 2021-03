Uomini e Donne, Samantha Curcio e i dubbi su Alessio Ceniccola: "Lavora nell'azienda di papà..."

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Samantha Curcio ammette di essere presa da Alessio Ceniccola ma di nutrite dubbi sul sul stile di vita.

Samantha Curcio continua il suo percorso nel Trono Classico ma i suoi corteggiatori non sembrano soddisfarla fino in fondo. La tronista ha affrontato una Puntata difficile nello studio di Uomini e Donne, dopo l’addio di Ugo che ha ammesso di non essere più entusiasta di questa conoscenza. Poi, dopo aver accolto tre nuovi corteggiatori, la tronista ammette di essere presa da Alessio Ceniccola ma di nutrire dubbi sul suo stile di vita.

Uomini e Donne, Samantha Curcio critica lo stile di vita di Alessio?

La tronista Samantha Curcio è molto esigente e non accetta di tenere corteggiatori che la convincono a malapena nel parterre del Trono Classico. Nella Puntata di Uomini e Donne, la Curcio si trova alle prese con una notizia inaspettata: Ugo non si è presentato in esterna perché vuole lasciare il programma. I due hanno un confronto e, nonostante l’insistenza di Samantha nel chiedergli di rimanere per corteggiarla, Ugo ha ribadito la sua decisione salutando e ringraziando tutti. L’esterna con Alessio Ceniccola, tuttavia, ha risollevato l’umore della Curcio.

Il corteggiatore ha organizzato un’esterna molto romantica e teatrale, per dimostrare alla tronista di tenere molto a questa conoscenza. Sebbene felice per il gesto e la premura che Alessio mette in tutto ciò che fa per lei, la Curcio nutre ancora qualche dubbio sul fatto che, lontano dalle telecamere, i loro stili di vita potrebbero non collimare. “Se succedessero cose negative, tu come reagiresti Alessio? Se ti capita un imprevisto, ho il dubbio sulla tua reazione e voglio conoscere anche questo aspetto”, ha dichiarato la tronista. Il Ceniccola ha assicurato di voler dimostrare tanto e togliere a Samantha ogni dubbio, mentre nello studio si crea una polemica per le insinuazioni della tronista nei confronti della vita privata del corteggiatore.

A chiarire il punto di vista di Samantha c’è Maria De Filippi, che ha spiegato da dove nascono i dubbi della protagonista di Uomini e Donne e che non c’è critica nelle sue parole. “Tu queste cose non le puoi sapere, né tantomeno sapere come le affronto io. Quindi ti stai fasciando la testa prima di romperla”, ha commentato Alessio.

