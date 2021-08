Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: nuovo scontro!

Gossip TV

Continua lo scontro a distanza tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola dopo la rottura.

Non si placa la querelle scoppiata tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, dopo la burrascosa rottura che ha lasciato tutti i fan di Uomini e Donne con l’amaro in bocca. Tempestato dalle domande degli utenti di Instagram, Alessio ha svelato un retroscena sulla separazione dalla Curcio, che si è infuriata e ha replicato per le rime. Ecco cosa è successo nelle ultime ore tra i due ex protagonisti del Trono Classico.

Uomini e Donne, è guerra tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola

Samantha Curcio si è presentata nello studio di Uomini e Donne in qualità di prima tronista curvy nella storia del programma, portando scompiglio nello studio di Maria De Filippi. Solare, forte e determinata, la Curcio è rimasta immediatamente colpita da Alessio Ceniccola, corteggiatore romano con le idee chiare e un carattere focoso. Tra i due è scattata la scintilla e la Curcio ha deciso di chiudere con Bohdan Beyba, per concentrarsi sul Ceniccola e uscire con lui dal programma. Lontano dalle telecamere, tuttavia, questa storia d’amore non è decollata e, dopo che Alessio è stato paparazzato in discoteca con un’altra, la Curcio ha annunciato la rottura definitiva.

Da quel momento, Alessio e Samantha, che ha confessato di aver contattato Bohdan, si sono scontrati molto duramente sui social, senza esclusioni di colpi. Nelle ultime ore, i fan di Alessio hanno chiesto al romano di mettere da parte l’orgoglio e tornare dall’ex tronista, e lui ha replicato lanciando una frecciatina a Samantha: “Io non capisco. Cosa ne sapete voi di quello che è successo, quello che non è successo? L’orgoglio non c’entra niente, fidatevi. Sono successe altre cosa che non sto qui a dire, inaccettabili, inammissibili e l’orgoglio non c’entra proprio niente”. Come prevedibile, la Curcio ha raccolto la provocazione e si è difesa con una seria di Ig Stories.

“Sono stata zitta fino ad ora per cedere a provocazioni […] Di inaccettabile e inammissibile, da parte mia, ci sono state solo tante brutte parole dette a causa di una rabbia e una delusione infinite […] Ricevere l’approvazione su un social non va ad alleviare i reali dolori di una persona. Non racconterò mai i dettagli di tutto quello che è successo perché porterebbe solo a spargere altre cose negative e io sto cercando la mia pace interiore”, ha sbottato l'ex tronista. Insomma, chi dei due si deciderà a parlare e rivelare cosa è successo veramente prima della rottura ufficiale? Nel frattempo, Uomini e Donne è pronto a tornare ed è stato presentato anche il nuovo tronista Matteo Fioravanti.

