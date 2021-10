Uomini e Donne, Samantha Curcio: ''Alessio non ha fatto nulla per recuperare''

Gossip TV

Samantha Curcio parla, per la prima volta, a cuore aperto della fine della relazione con Alessio Ceniccola.

Samantha Curcio è ancora molto provata dalla fine della storia d’amore con Alessio Ceniccola. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo diverse stoccate sui social, ha parlato a cuore aperto della rottura e dell’amara delusione che ha provato nel vedere il suo sogno infranto.

Uomini e Donne, Samantha Curcio parla di Alessio Ceniccola

Samantha Curcio ha fatto un percorso intenso a Uomini e Donne, scegliendo di concludere il suo percorso con Alessio Ceniccola. La coppia del Trono Classico ha trascorso il primo mese di relazione in modo appassionato e sognante, diventando una delle coppie più amate dai fan del dating show di Maria De Filippi. Poi, un fulmine a ciel sereno, dopo alcune segnalazioni sul contro del romano, Samantha e Alessio hanno ufficializzato la rottura. Dopo mesi di frecciatine lanciate sui social, la Curcio ha deciso di parlare a cuore aperto al magazine di Uomini e Donne, raccontando di provare ancora tanto dolore per questa profonda delusione d’amore.

“La nostra rottura credo abbia fatto parecchio scalpore perché non se la aspettava nessuno, me compresa. Dall’esterno sembravamo indivisibili, due persone legate da un forte amore e anche io pensavo fosse così. I rumo sono scaturiti da una mala gestione di alcune vicende […] Siamo stati travolti da una forte differenza caratteriale da cui si è delineata una diversità nella gestione delle discussioni e dei problemi […] Per questo è franata ogni cosa in maniera irreversibile”, ha svelato Samantha.

Uomini e Donne, la delusione di Samantha Curcio

L’ex tronista, poi, è ha ammesso: “Sono stata davvero innamorata di Alessio. I sentimenti sono iniziati a fiorire già a Uomini e Donne e ricordo che tutto è cambiato grazie a un abbraccio, in una puntata n cui io avevo un vestito nero e lui una camicia gialla. I quell’occasione mi sono sentita a casa, ho provato una sensazione di infinito, di eterno, di per sempre e sono certa che anche per lui è stato così […]Credo che ricorderò per sempre sia il primo mese da favole che questa delusione enorme. Mi è rimasto l’amaro in bocca e una perte di me continuerà a pensare per il resto della vita che c’è stato un grande spreco di sentimenti a causa dei nostri caratteri. D’altro canto, mi baso anche sui fatti e Alessio non ha fatto nulla per recuperare la situazione”.

Al momento, Samantha non pensa ad un nuovo amore e si vuole concentrare sui suoi progetti, compresa la tanto agognata laurea. In che rapporti è rimasta, invece, con i suoi colleghi Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny? “Massimiliano e Giacomo sono stati due compagni di trono fantastici. Per modo di pensare e di essere sono molto pili vicina a Giacomo e Martina quindi li sento spessissimo. Massimiliano lo sento un po’ meno ma ciò non vuol dire che non ci vogliamo bene e non ci stimiamo. In realtà sono rimasta in ottimi rapporti con entrambi”, ha confidato Samantha.

