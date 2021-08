Uomini e Donne, Sabrina Ghio rompe il silenzio dopo la proposta di matrimonio: "Ancora non ci credo"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Sabrina dopo la proposta di matrimonio del compagno Carlo.

Nozze in vista per Sabrina Ghio che, nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto una bellissima e romantica proposta di matrimonio dal suo compagno Carlo Negri. A poche ore dall'evento, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e raccontare sui social tutte le emozioni vissute in quel momento così importante e speciale.

Sabrina Ghio si sposa: le prime parole dell'ex tronista di Uomini e Donne

Sulle note di "Abbracciame", Sabrina ha ricevuto la proposta di matrimonio da Carlo. Un momento davvero toccante e speciale per l'ex tronista di Uomini e Donne e allieva di Amici, che ha voluto riviverlo e raccontarlo ai suoi numerosissimi fan.

"Io ancora non ci credo, non faccio altro che guardare il video, guardare lui che si inginocchia e piangere. Penso di aver versato litri di lacrime in questi giorni [...] Per me è stato un sogno. Per me è stato un anno complicato, pieno di pensieri e preoccupazioni [...] ma non abbiamo mai smesso di amarci e di tenerci per mano, non abbiamo mai affrontato questo momento particolare senza amore" ha raccontato Sabrina.

Leggi anche Sabrina Ghio si sposa: il video della romantica proposta di Matrimonio!

"Mai mi sarei aspettata una cosa del genere [...] Carlo mi ha fatto questa sorpresa meravigliosa. Nell'aria si respirava Amore" ha continuato Sabrina "Ho cercato di vivermi quel momento. Tutti ci meritiamo l'amore, anche dopo tante delusioni. L'amore arriva, per me è arrivato Carlo, che ama me, ama Penelope come fosse sua figlia. Mi sento così fortunata e grata per quello che lui fa per noi. Spero di essere all'altezza del suo amore".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.