Uomini e Donne, Sabrina Ghio e Carlo Negri si sono sposati: ecco tutti i dettagli

Gossip TV

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, ha detto sì a Carlo Negri.

Sabrina Ghio e Carlo Negri sono convolati a nozze. La bellissima coppia, dopo aver dato il benvenuto alla figlia Mia pochi mesi fa, ha fissato la data del matrimonio e la festa è stata veramente bellissima, come testimoniano le foto e i video su Instagram.

Uomini e Donne, tutto sul matrimonio di Sabrina Ghio e Carlo

Dopo diversi anni insieme e una complicità speciale, Sabrina Ghio e Carlo Negri sono diventati ufficialmente marito e moglie. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato sempre con estremo amore dell’imprenditore, che si è insinuato nel suo cuore e ha preso subito confidenza con la figlia Penelope, diventato un importante punto di riferimento. Con Carlo, Sabrina è diventata madre per la seconda volta appena pochi mesi fa, dando alla luce la secondogenita Mia.

Così, dopo una romantica proposta, Sabrina e Carlo hanno progettato la nozze in Puglia, dove hanno scelto una location meravigliosa, dividendo il matrimonio tra la cerimonia ufficiale, andata in scena ieri pomeriggio, e quella in grande che si terrà invece il prossimo sabato, 27 agosto 2022. Dalle foto e dai video apparsi su Instagram vediamo Sabrina bellissima in un semplice tubino bianco ottico e poi in un vestito lungo e di pizzo per ballare senza freni insieme al neo-marito e ai loro familiari, mentre non si sa ancora nulla della cerimonia più lussuosa.

“Domani mi sposo in comune. Poi la cerimonia sarà sabato. Però domani mi sposo. Ancora non ho realizzato. Forse in realtà nessuno ha ancora ha realizzato. Abbiamo dormito veramente poco, anche a causa di un forte temporale che c’è stato qui. Vi sto raccontando poco in questi giorni. Vedete solo foto e parlo poco, però mi va così. Sono andata a Bari fare l’ultima prova del vestito ed è andata bene”, ha raccontato Sabrina poche ore prima di recarsi in Comune.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.