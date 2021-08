Uomini e Donne, Rosa Perrotta sotto shock: "Ero in lacrime, non riconoscevo mio figlio"

Gossip TV

Notte di paura per Rosa, il doloroso racconto dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Attimi di panico e terrore per Rosa Perrotta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha passato una nottata da incubo per lo spavento dovuto al malore del figlio Domenico Ethan. A rivelarlo è la diretta interessata che, dopo la corsa in ospedale, ha raccontato l'accaduto ai suoi fan su Instagram.

Rosa Perrotta sconvolta per il figlio Dodo, ecco cosa è successo

"Quando io scompaio è sempre per qualcosa di brutto" ha dichiarato Rosa visibilmente provata "Ieri Ethan è stato molto molto male, penso sia stata la nottata più brutta e spaventosa da quando è nato". L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi iniziato a raccontare i motivi della sua assenza legati ad alcuni problemi di salute del piccolo Dodo: "Abbiamo visto che non stava molto bene, sembravano però classici sintomi da influenza, era un po’ abbattuto, mangiava meno".

Tornati a Napoli, però, la situazione è completamente degenerata: "Ha iniziato a collassare, era di fuoco, non so quanto potesse avere di febbre, non siamo neanche andati a casa e siamo volati al pronto soccorso. I medici hanno appurato che si trattasse da febbre da gola, che dà picchi altissimi ed improvvisi. Ma la cosa più grave non è stata la febbre che è salita durante la notte. Passato l’effetto del cortisone, Ethan ha avuto una crisi isterica".

"Io piangevo disperata perché non riconoscevo mio figlio. Faceva cose strane, lanciava oggetti, urlava intrattabile a livelli mai visti. [...] Fortunatamente non eravamo solo. Io ero devastata, non voleva essere sfiorato. Di notte ha ricominciato con le crisi comportamentali, comincia a urlare, piangere disperato. Chiamiamo il 118, temevo danni cerebrali importanti" ha raccontato la Perrotta. Passata la nottata, il piccolo Dodo si è ripreso. Fortunatamente ora sta bene.

