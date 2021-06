Uomini e Donne, Rosa Perrotta replica alle critiche e su Gianmarco Onestini a Supervivientes rivela: "Io sarei impazzita"

Gossip TV

Rosa Perrotta parla della sua seconda gravidanza e commenta la partecipazione di Gianmarco Onestini a Supervivientes.

Sono passati pochi giorni da quando Rosa Perrotta ha annunciato sui profili social di essere in attesa del secondo figlio. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex amatissima tronista di Uomini e Donne ha raccontato nuovi dettagli su questa nuova gravidanza e sulle critiche ricevute.

Rosa Perrotta: la seconda gravidanza e le parole su Gianmarco Onestini

"Me la cavo per quel che posso nel senso che un periodo abbastanza faticoso, intenso. È il secondo" ha confessato Rosa a Casa Chi "Sono felicissima, anzi felicissimi ma anche un po’ stressatini, mettiamola così […]. Dopo due anni abbiamo deciso, questo lo possiamo dire perché abbiamo deciso. Dico sempre che il primo è miracolosamente arrivato, il secondo l’abbiamo scelto. Ci siamo impegnati per avere il secondo. A distanza di due anni ci sembrava il momento giusto. Se avessi aspettato forse non l’avrei più fatto".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver ricevuto anche delle critiche e accuse molto dure sui social: "Sono stata accusata di volerlo nascondere, di voler temporeggiare. Sono stata accusata di varie cose. Penso di essere stata molto esplicita nel mio post. Non sono una di quelle che si scaglia contro l’articolo di turno, il post di turno, anzi […]. Si tratta comunque di una gravidanza. Le donne sanno quanto è delicato il primo periodo. Si aspetta almeno il terzo mese. Quando mi sono sentita pronta e serena mi sono sentita libera di condividerlo".

La compagna di Pietro Tartaglione ha voluto dire la sua anche sulla partecipazione di Gianmarco Onestini a Supervivientes. Per chi non lo sapesse, il giovane naufrago ha subito un clistere in diretta rendendosi così protagonista di un triste episodio: "Non è una bella roba da vivere […] ai limiti della decenza. Io sarei impazzita se l’avessero fatta a me. Me l’ha fatto un concorrente, è stata secondo me molto poco carina ma è stata ripagata allo stesso modo. Se Gianmarco Onestini era consapevole sarebbe una cosa grave. Va bene tutto, va bene lo share ma questa cosa non è accettabile".

