Uomini e Donne, Rosa Perrotta mamma bis: è nato Mario Achille (FOTO)

Gossip TV

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione danno il benvenuto a Mario Achille, il loro secondogenito.

È nato Mario Achille, secondogenito di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne. Ecco cosa ha raccontato l’ex tronista dopo il parto.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori bis

La notizia della seconda gravidanza di Rosa Perrotta, già madre del piccolo Domenico che su Instagram è una vera e propria star, ha fatto esultare di gioia i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo aver conosciuto Pietro Tartaglione nello studio di Maria De Filippi, la coppia non si è più lasciata e tra alti e bassi ha formato una famiglia bellissima, in attesa delle agognate nozze. Poche ore fa, Rosa ha dato alla luce il secondogenito Mario Achille.

Leggi anche Uomini e Donne: Costabile chiude con Gemma Galgani (VIDEO)

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita”, ha scritto Perrotta su Instagram.

Vedendo i fan molti attivi e in cerca di ulteriori dettagli sul parto e sulla salute di Mario Achille, la partenopea ha voluto spiegare: “Abbiamo avuto un piccolo problemino con Mario Achille, che è stato tenuto ed è tenuto tutt’ora sotto osservazione. Lo tengono un po’ in incubatrice perché ha avuto piccole difficoltà di adattamento dopo il parto. Ovviamente vi lascio immaginare il mio stato d’animo. Ma mi hanno tranquillizza e detto che è tutto nella norma, bisogna solo aspettare”. Tanti auguri ai genitori Rosa e Pietro per la nascita di Mario Achille!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.