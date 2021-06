Uomini e Donne, Rosa Perrotta incinta, secondo figlio da Pietro Tartaglione: l’annuncio e la risposta alle polemiche

Gossip TV

L'ex tronista campana annuncia la sua seconda gravidanza.

L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Rosa Perrotta, ha annunciato la sua seconda gravidanza. La 32enne campana è incinta per la seconda volta a due anni dall'arrivo del primo figlio, il piccolo Domenico Ethan. Rosa e Pietro Tartaglione, l'ex corteggiatore conosciuto proprio del dating show di Maria De Filippi, diventeranno di nuovo genitori. A dare l'annuncio su Instagram è stata proprio la Perrotta che ha replicato anche alle recenti polemiche:

“Prima rispondo alle polemiche:” È incinta, lo nasconde, non ha mai avuto quella pancia lei” “È incinta e lo nega” “Nascondere la gravidanza, che tristezza” “lo dirà nelle sedi opportune” “Non vuole dirlo a noi che cosa ridicola “cc ecc. Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante."

E ancora:

"E lo si fa quando ci si sente sereni e pronti. E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto ci si senta responsabili, in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’Unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale. Fatta questa premessa e venendo alle cose belle, anzi bellissime, ora sono pronta per dirvi che ebbene sì, aspettiamo un altro figlio! Ethan sarà “il maggiore, “e la cosa mi fa troppo sorridere. "

"So che tantissimi di voi saranno felicissimi per noi perché ormai vi conosco anch’io e posso già dirvi GRAZIE DI CUORE. Perché mi sto decisamente allargando io, e ci allarghiamo noi, insieme, dato che ormai siete la nostra grande famiglia. Quindi preparatevi, ci aspettano una nuova grande avventura da condividere. VOGLIAMO TROPPO BENE”.