Uomini e Donne, Roberto Di Silvestri smascherato con Video e messaggi shock: caos in studio

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Roberto Di Silvestri è fidanzato (o meglio lo era fino a poche settimane fa) e la verità viene a galla nello studio di Maria De Filippi.

Era da tempo che non assistevamo ad una figura così pessima nello studio di Uomini e Donne. Negli anni, infatti le segnalazioni sul protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, e quella che riguarda Roberto Di Silvestri potrebbe scalare le classifiche. Nella Puntata di oggi, venerdì 12 marzo 2021, il cavaliere è finito al centro delle polemiche dopo che la sua ex fidanzata (che lui ha tenuto ha precisare fosse una mera frequentazione) ha inviato alla redazione del programma video e audio inequivocabili. Maria De Filippi ha mantenuto la sua solita calma, anche quando Roberto ha cercato di difendersi, mentre per Patrizia lo shock è stato maggiore e la dama ha deciso di non accettare neppure le scuse del cavaliere prima che quest’ultimo lasciasse lo studio. Ripercorriamo punto per punto cosa è successo.

Uomini e Donne, Roberto incastrato: ha mentito a tutti

Roberto Di Silvestri sta conoscendo meglio Patrizia D’Elia, elegante dama del Trono Over di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate, il cavaliere è finito al centro delle polemiche per una segnalazione sospetta. Sembra, infatti, che Roberto si trovasse al bar in compagnia di una donna, mentre a Patrizia avrebbe raccontato di essere con il figlio per acquistare dei cornetti e fare colazione insieme. Il cavaliere ha trovato una scusa plausibile e la storia è andata avanti, dal momento che Patrizia ha deciso di passare sopra queste dicerie per capire personalmente quanto potersi fidar del cavaliere. Nella Puntata di oggi, la versione dei fatti raccontata dalla donna che ha fatto la segnalazione alla redazione assume finalmente un senso.

Maria De Filippi chiama al centro dello studio la D’Elia, mostrandole prima un video che ritrae il cavaliere intento a comunicare con una misteriosa interlocutrice alla quale confessa anche tutto il suo amore - video girato proprio nei camerini del dating show - e poi un altro video piuttosto intimo girato nella stanza d’albergo messa a disposizione dalla redazione come per tutti i partecipanti al programma. Ciliegina sulla torta? Un audio shock in cui Roberto parla chiaramente di una relazione amorosa, che tuttavia è giunta al capolinea. Patrizia è senza parole e la De Filippi fa entrare in studio Roberto, per mostrargli lo stesso materiale.

Il cavaliere ha chiesto di interrompere la visione, iniziando a negare tutto, arrivando a dire di aver chiuso questa relazione ben prima del programma e addirittura, poi, di non aver mai avuto una relazione amorosa. Insomma, il cavaliere ha tentato di tutto per giustificarsi ma l’intervento della sua ex che si è collegata via telefono e ha sbugiardato Roberto. La De Filippi si è intromessa, sottolineando come sia inutile negare dal momento che nel video lui dice ‘ti amo’ ad un altra donna che non è Patrizia. Stremato per le accuse, tutte impossibili da smontare, il Di Silvestri lascia Uomini e Donne chiedendo scusa a Patrizia che, con molta classe, fa sapere di non voler più avere nulla a che fare con lui.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.