Uomini e Donne, Roberta Giusti sotto shock: Luca Salatino se ne va!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino conferma a Roberta Giusti la sua intenzione di lasciare il programma.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marcello Messina si deve difendere dalle critiche dopo aver ammesso di voler lasciare lo studio, poiché invaghito di una donna conosciuta da pochi giorni. Roberta Giusti è sempre più in crisi: Samuele Carniani è in lacrime per lei e teme di non essere la scelta della tronista, mentre Luca Salatino dà buca alla romana, poiché ancora offeso per quanto accaduto nella scorsa puntata.

Uomini e Donne: Luca Salatino se ne va?

La puntata di Uomini e Donne riprende dalla confessione di Marcello Messina, che vuole lasciare la trasmissione perché ha conosciuto una donna che l’ha molto colpito fuori dallo studio. Inevitabilmente, la sincerità di Marcello viene messa in dubbio, soprattutto da Armando Incarnato che non ha in simpatia il cavaliere torinese. Anche gli opinionisti esprimono dubbi sulle parole di Marcello, mentre Maria De Filippi difende il protagonista del Trono Over. “Lui ha portato le foto quindi è sincero. Non ho capito perché Armando dice che le segnalazioni su di lui sono sempre false, invece lui ha la verità su tutti”, ha sbottato Gianni Sperti in difesa di Messina. La presentatrice mette fine alle polemiche e saluta il cavaliere, che prima di lasciare lo studio balla con Andrea Nicole, della quale ha grande stima, e lancia l’ultima stilettata a Incarnato.

Si passa al Trono Classico con Roberta Giusti, che è uscita in esterna con Samuele Carniani. L’incontro tra i due è stato particolare, dal momento che la tronista ha ammesso di essere confusa e di sentirsi in colpa al pensiero che uno dei due non sarà la sua scelta, e poi ha deciso di non baciarlo. In studio, il corteggiatore ha ammesso di aver ripensato all’esterna e al mancato bacio, e di essersi interrogato a lungo. Roberta ha chiesto di fare un’esterna anche con Luca, ma lui non si è presentato. Samuele teme che Roberta protenda per il rivale dopo aver visto la romana piangere per Luca, e non sa più come dimostrare il suo interesse o se restare nel programma. La tronista è in crisi: da una parte c’è Luca, che è veramente furioso con lei e deluso dalle scelte della romana, dall’altra c’è Samuele che scoppia in lacrime perché amareggiato e preoccupato di non essere la scelta.

“Ogni volta che parla, io sento solo ‘io’. Parli solo di quello che a te va, di come sei passato, di quello che a te piace. Tu dici sempre le cose in modo perentorio, se a te non piace una cosa allora lei non deve farla, ma non è così”, si intromette Andrea Nicole attaccando Salatino. Vedendo Luca e Roberta litigare, Samuele lascia lo studio e Gianni applaude, facendo notare alla tronista che il corteggiatore romano sta dando conferma di non essere interessato a lei, mentre Carniani sta dando tutto. Come se non bastasse, Salatino conferma di non essere sicuro di voler continuare a conoscere Roberta e di essersi presentato in puntata proprio per parlare con lei, forse per l'ultima volta. Mentre la tronista raggiunge il rivale dietro le quinte, il romano ragiona sul da farsi grazie alla presentatrice, e sembra sia pronto a ripensare alla sua decisione. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

