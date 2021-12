Uomini e Donne, Roberta Giusti prima della scelta: "Il regalo più bello è quello di..."

Gossip TV

La tronista di Uomini e Donne rivela alcune curiosità e le tradizioni natalizie a cui è fortemente legata.

Si avvicina la scelta di Roberta Giusti , che deciderà con chi, tra Samuele Carniani e Luca Salatino, iniziare una relazione lontano dalle telecamere. Nell'attesa, la tronista ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha rivelato alcune curiosità e le tradizioni natalizie a cui è più legata.

La confessione di Roberta Giusti prima della scelta a Uomini e Donne

Cresce l'attesa per la scelta di Roberta a Uomini e Donne, che andrà in onda il prossimo 10 gennaio 2022. Chi sceglierà tra Samuele e Luca? Nell'attesa di scoprirlo, la protagonista del trono classico è stata intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5 in cui ha rivelato: "Il Natale di casa Giusti è un Natale decisamente tradizionale, e io sono legata a ognuna delle nostre consuetudini".

"Il regalo più bello? Quando avevo quattro o cinque anni mi hanno regalato una cucina giocattolo che mi litigavo con mio cugino ed esiste addirittura un video, fatto da mio padre, che immortala questa lite e che è divertentissimo" ha confessato la tronista di Uomini e Donne "...con le mie sorelle ci vediamo sempre il cartone animato Anastasia e insieme cantiamo a squarciagola tutte le canzoni che ne fanno parte".

Roberta ha infine concluso affermando: "In famiglia i regali ce li chiediamo a vicenda, in base a ciò che ci serve e quest’anno probabilmente Babbo Natale mi porterà l’ennesimo paio di scarpe (ride). Ciò che però – da credente – a livello personale reputo il regalo più bello è quello di vedere riunita tutta la mia famiglia in serenità per Natale, visto che abitiamo distanti".

