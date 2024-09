Uomini e Donne, Roberta Di Padua sulle critiche per il red carpet a Venezia81: "Non si può piacere a tutti, ma..."

Gossip TV

Roberta Di Padua, nota ex dama di Uomini e Donne, è intervenuta a commentare le critiche ricevute dopo aver sfilato con Alessandro Vicinanza sul red carpet di Venezia81. Ecco cosa ha dichiarato!

Sul red carpet di Venezia 81 hanno sfilato diversi influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, scatenando la consueta polemica riguardante la loro presenza sul tappeto rosso di un'importante kermesse cinematografica. Gli ultimi a scatenare le ire del web sono stati due noti ex protagonisti di Uomini e Donne: la dama e il cavaliere Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno preso parte al trono over della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua risponde alle critiche sul red carpet di Venezia 81

Il red carpet di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ha scatenato diverse polemiche sul web: non solo perché i due non sono parte del mondo del cinema e molti followers si sono interrogati circa la loro presenza all'81esima Mostra del Cinema di Venezia, ma anche perché la coppia ha compiuto un gesto che è stato giudicato da molti di cattivo gusto. Mentre sfilavano, infatti, Vicinanza ha consegnato alla compagna un calzino rosa da neonata, scatenando immediatamente i rumors che i due stiano mettendo su famiglia.

Tuttavia, quando sono stati raggiunti da Fanpage.it, la coppia non ha voluto rilasciare alcun commento, facendo sorgere il dubbio che si trattasse dell'ennesimo gesto compiuto per far parlare di loro. In queste ore, però, Roberta Di Padua ha rotto il silenzio e ha deciso di rispondere alle critiche ricevute sulla presenza sua e del compagno sul red carpet di Venezia 81.

Su Instagram, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha specificato che il motivo per cui era presente a Venezia 81 era dipeso dall'invito di un brand che dovevano sponsorizzare. Un invito, ha proseguito la dama, che non hanno voluto rifiutare e che è stata felice di ricevere tanti commenti positivi e calorosi. Agli haters, invece, la dama ha risposto:

"Vero, non siamo attori, abbiamo solo avuto la fortuna di partecipare ad un programma televisivo che ci ha permesso di arrivare a voi e per questo ringraziamo Maria per la visibilità che ci ha dato in questi anni. Venezia è un invito difficile da rifiutare, con grande piacere abbiamo sponsorizzato un brand e sentire il vostro calore non ha prezzo. Ho letto tanti bellissimi messaggi in questi giorni, altri meno ma ho imparato col tempo che non si può piacere a tutti, quindi Grazie a tutti ma proprio tutti tutti. Sono andata sempre dritta per la mia strada contro tutto e senza paura, con forza e tenacia dicendo, talvolta urlando, quello che mi passava per la testa e per il cuore. Non è stato sempre facile, anzi quasi mai, spesso pubblicamente mi sono sentita meno delle altre ma non mi sono mai arresa. Questo video lo dedico a tutti quelli che ci sono sempre stati, nel bene e nel male, a tutti quelli che mi hanno sempre capita e sostenuta, a quelli che ancora oggi mi inviano il “Buongiorno” e la “Buonanotte”, grazie. Vi amo fortemente!"

Uomini e Donne, il mistero del calzino rosa durante il red carpet di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Il gesto compiuto da Alessandro Vicinanza sul red carpet di Venezia 81 ha provocato un'ondata di rumors e chiacchiere: quando l'ex cavaliere ha consegnato un calzino rosa da neonata a Roberta Di Padua mentre sfilavano sul tappeto rosso per molti è stato un indizio su una possibile gravidanza della compagna. Un gesto che si somma alle numerose voci che si sono diffuse su di loro proprio in queste settimane e che sembravano confermare che i due stiano cercando di allargare la famiglia.

Infatti, Alessandro ha già incontrato il figlio di Roberta e, nonostante un'iniziale diffidenza, sembra che tra lui e il bambino si sia instaurato un bellissimo rapporto e che ora l'ex cavaliere si senta pronto ad allargare la famiglia. Tuttavia, quando Fanpage ha chiesto loro un commento sul famoso calzino, Vicinanza ha replicato:

"Non diciamo nulla, è un argomento delicato"

Scatenando questa volta polemiche per un gesto che loro stessi hanno compiuto e in un luogo pubblico, davanti a centinaia di fotografi, ma di cui non hanno voluto fornire spiegazioni. Perciò, non resta che dedurre che si sia trattato soltanto dell'ennesima trovata per accaparrarsi i consueti 5 minuti di visibilità, terminata dopo l'addio a Uomini e Donne

