Uomini e Donne, Roberta Di Padua sulle accuse di Riccardo Guarnieri: "La mia verità la posso documentare anche con i fatti"

Roberta si difende dalle accuse mosse da Riccardo a Uomini e Donne.

A distanza di un mese dal durissimo scontro avvenuto nello studio di Uomini e Donne, Roberta Di Padua è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri. L'ex dama del parterre over ha deciso di raccontare la sua verità al magazine di Uomini e Donne e replicare alle pesanti accuse ricevute dal cavaliere tarantino.

Roberta Di Padua replica alle accuse di Riccardo Guarnieri

"La frase che mi ha fatto più male è stata: 'Hai preso in giro tutti'. Questo perché per tre anni sono stata trasparente, sia con il pubblico che con la redazione" ha dichiarato Roberta al settimanale ufficiale di Uomini e Donne cercando di difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti da Riccardo "Ho raccontato sempre ogni minimo dettaglio di quello che facevo durante le uscite, di quello che ci dicevamo con i ragazzi che frequentavo. Non ho mai omesso nulla, soprattutto con la redazione di Uomini e Donne sono stata sempre limpida. Ho fatto delle scelte che a volte sono andate contro il parere del pubblico, proprio per essere sincera e fedele a me stessa, quindi sentirmi dire di aver preso in giro le persone mi ha ferita".

L'ex dama ha continuato affermando: "Sono anche arrivata a pensare che forse nella vita essere tanto trasparenti non vale la pena, se un percorso così lungo viene messo in discussione dalla parola di una terza persona. D’altronde non credo di aver fatto nulla di male: sono uscita dal programma con una persona che ho sempre voluto, che mi è sempre piaciuta e poi la cosa non è andata e non perché (secondo lui) io volevo ottenere visibilità ma perché non si andava d’accordo. Ciò che rimane è la sua parola contro la mia: la mia verità, però, la posso documentare anche con i fatti".

La Di Padua ha infine ammesso di aver cercato Guarnieri tramite dei messaggi: "In questo periodo ho sofferto di malinconia, di nostalgia e così ho ceduto. Gli ho scritto due messaggi [...] Purtroppo però non ho avuto nessuna risposta diretta, Riccardo ha chiamato Valentina chiedendo a lei il motivo per il quale gli scrivevo visto che la storia era finita. Credo che, se davvero ci avesse tenuto a noi, avrebbe riprovato a contattarmi quindi va bene così: ognuno per la sua strada".

