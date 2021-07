Uomini e Donne, Roberta Di Padua su Riccardo Guarnieri: "Il nostro è un rapporto irrisolto"

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni di Roberta dopo la fine della relazione con Riccardo.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono stati tra i protagonisti più chiacchierati dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale 5, la dama è tornata a parlare della rottura con il cavaliere tarantino svelando il suo attuale stato d'animo.

Roberta Di Padua si racconta dopo la grande delusione a Uomini e Donne

"Sta andando sempre meglio" ha esordito così Roberta rivelando il suo stato d'animo dopo la fine della relazione con Riccardo "Sono in una fase di ripresa, anche se a volte caratterizzata da alti e bassi. Ci sono dei momenti in cui la nostalgia ha la meglio sulla voglia di andare avanti. [...] E poi ci sono attimi in cui ho la mente svagata, quindi i pensieri non vanno dove non dovrebbero e mi sento più forte".

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha continuato confessando di essere riuscita a trovare la forza di andare avanti grazie al figlio: "La mia carica più grande è Alex. Mi sono sempre imposta, da quando è nato, di farmi vedere serena e sorridente ogni giorno. Per questo non posso permettermi di stare col muso, di essere troppo sovrappensiero".

Roberta ha infine affermato di essere dispiaciuta di non aver avuto un confronto con Riccardo lontano dalle telecamere e di non sentirsi ancora pronta a cercare l'amore: "Mi dispiace molto non aver avuto un confronto oltre lo studio, in privato. La cosa che forse mi dispiace di più di tutta la situazione è che il nostro è rimasto un rapporto irrisolto [...] In questo momento non ho né la testa né la voglia di mettermi in gioco sentimentalmente con una nuova persona. Di dover ricominciare a raccontarmi e farmi capire: ho solo bisogno di stare bene in compagnia delle persone a me care, amiche e amici, e di svagare la testa senza pensare ad altro. Ho voglia di leggerezza".

