Uomini e Donne, Roberta Di Padua rompe il silenzio: “Riccardo mi ha punita, fissato con Ida”

L'ex dama di Cassino intervistata da Uomini e Donne Magazine.

Roberta Di Padua e Riccardo Guanieri sono stati i protagonisti indiscussi (e discussi) degli ultimi appuntamenti con il trono over di Uomini e Donne. La loro storia d'amore è terminata tra accuse e recriminazioni. In particolare, l'ex cavaliere pugliese ha dichiarato che Roberta gli aveva chiesto di ritardare la loro uscita dal programma per avere maggiore visibilità sui social. La dama di Cassino ha negato le affermazioni di Riccardo sia in puntata sia oggi nell'intervista che ha concesso a Uomini e Donne Magazine.

Il suo puntarmi il dito contro proprio sulla nostra uscita mi ha fatto malissimo anche perché, se proprio avessi voluto, avrei potuto “allungare il brodo” in altri modi. Credo che si sia sentito colpito nel vivo quando ho dichiarato che Riccardo, a tre giorni dalla scelta, parlava di Ida, del suo ritorno nel programma e del fatto che gli sarebbe piaciuto essere nel parterre per battibeccare con lei (cosa che lui ha ammesso davanti a tutti). Non ha accettato che io abbia svelato che la seguiva attraverso il mio profilo Instagram privato.

Secondo la Di Padua, Riccardo non sarebbe voluto uscire prima dalla trasmissione, contrariamente a quanto detto:

Secondo me no, e lo conferma il fatto che lui è uscito anche con Elisabetta e Antonella, a differenza mia che non sono uscita con nessuno. Poco dopo che Riccardo è tornato a Uomini e Donne, ho chiuso con Michele e mi sono soffermata solo su di lui, esclusa una mezza uscita di quindici minuti con Alessandro con il quale ho messo subito le cose in chiaro, dicendo anche a lui che ero presa da Riccardo. Penso mi abbia punita per queste ammissioni, senza tener conto di quanto mi avesse ferita sentirlo parlare della sua ex, dopo tre giorni dall’inizio della nostra storia lontano dalle telecamere. Probabilmente qualche effetto su di lui lo ha anche provocato la frase di Ida che, proprio poco prima del nostro ingresso, aveva con grande forza ammesso di non provare più nulla per lui.

Proprio sulla Platano, l'ex dama ha aggiunto:

Ida non credo abbia qualcosa di irrisolto nei confronti di Riccardo e, come le dicevo, lo ha ammesso lei stessa in studio. La sua reazione di pancia è stata dettata dal fatto che Riccardo ha messo in discussione anche il suo comportamento nel programma, ripescando una storia risalente a tre o quattro anni fa. Per quanto riguarda Riccardo, credo che lui sia “fissato” con Ida e che le porti ancora rancore.

Roberta ha anche voluto chiarire la questione di Armando e delle confidenze che quest’ultimo avrebbe fatto alla dama:

Per quanto riguarda la questione di Armando, credo abbia effettivamente capito male. Non ho mai detto a Riccardo che Armando ha parlato male della redazione. L’unica cosa che gli ho detto è che Armando, in una telefonata, mi aveva confidato di essere molto stanco degli attacchi che riceveva in studio. Si tratta della stessa telefonata in cui avevo sottolineato ad Armando che sarebbe stato inutile ricominciare a vederci perché ero innamorata di un’altra persona.

Roberta ha svelato i suoi attuali rapporti con Riccardo:

Siamo stati protagonisti di un confronto spiacevole durante il quale si è parlato di tutto ma non d’amore. Non del fatto che la nostra storia stava finendo, ma solo di pettegolezzi e di follower. Provo ancora un sentimento forte per lui e credo che se l’ultimo nostro confronto fosse andato in maniera diversa, saremmo in un’altra situazione. Oltre ai sentimenti, però, c’è anche tanta delusione, non mi fido più di Riccardo. A oggi sarebbe difficilissimo rimettere insieme i pezzi per ricostruire una storia anche se credo che, qualora lo rivedessi, non riuscirei a mantenere il punto, quindi meglio che ciò non avvenga. Riccardo e io siamo sempre stati uniti da una forza invisibile che ci unisce. Un’attrazione ingestibile.

