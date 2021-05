Gossip TV

Lo sfogo su Instagram dell'ex dama di Cassino.

Roberta Di Padua dopo la movimentata registrazione del trono over di Uomini e Donne di qualche giorno fa, è tornata sui social minacciando di avviare azioni legali nei confronti di chi la sta diffamando.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua rompe il silenzio: "Partiranno le querele"

"Stiamo buttando giù qualche querela, così qualcuno magari si dà una calmata. La diffamazione a mezzo stampa è punita dalla legge, quindi attente e attenti. Quanta tristezza”, ha scritto l'ex dama di Cassino su Instagram. Roberta, inoltre, è stata criticata da alcune ex dame di Uomini e Donne in una diretta Instagram ed è stata accusata di essere stata aggressiva con Veronica Ursida e Aurora Tropea, due ex noti volti del parterre del trono over.

Venuta a conoscenza della diretta in questione Roberta, nelle sue storie Instagram, ha replicando dichiarando: “Possibile che quando si fanno dirette non si riescono a trovare altri argomenti? Se non sempre gli stessi, ma falsati?“.

L'ex dama di Cassino da qualche giorno è al centro di una vera e propria bufera mediatica. Roberta è tornata nel dating show con Riccardo Guarnieri per comunicare ufficialmente la fine della loro storia d'amore. Stando alle anticipaizoni, stanco delle accuse rivoltegli, Riccardo ha raccontato di aver accettato di stringere un patto con la di Padua, affinché potesse restare nel programma ed otternere maggior visibilità con le con le sponsorizzazioni sui social. Stando a quest'ultimi, la storia tra Roberta e Riccardo è ufficialmente finita. I due non sono stati infatti avvistati più insieme e contrariamente a prima, non ci sono più foto né dediche.

L'ex cavaliere pugliese sempre stando alle anticipazioni delle nuove puntate, ha accusato anhe la sua ex fidanzata Ida Platano di aver in passato arichiettato esterne con alcuni cavalieri esclusivamente per visibilità. Un discorso simile anche per Armando. Riccardo ha infatti dichiarato che il cavaliere campano ha spesso parlato male della redazione e i due sono arrivati alle mani.

