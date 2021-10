Uomini e Donne, Roberta Di Padua: "Marcello è un bell'uomo. Le dame del parterre over? Frenate e poco spontanee"

Gossip TV

L'ex dama Roberta commenta i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua è stata una delle dame più discusse e chiacchierate del parterre over. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l'ex di Riccardo Guarnieri ha colto l'occasione per dire la sua sui protagonisti della nuova stagione del dating show di Canale 5.

La rivelazione dell'ex dama Roberta Di Padua

"Mi sono come 'depurata' da tutto quello che è successo e ho finalmente ritrovato una mia dimensione. La rottura con Riccardo l’ho superata. In questi mesi ho riflettuto molto e ho capito che in sostanza difficilmente mi sbaglio" ha confessato Roberta al magazine di Uomini e Donne parlando del suo attuale stato d'animo dopo la rottura con Riccardo.

L'ex dama di Uomini e Donne ha poi commentato le nuove protagoniste del parterre over: "Sinceramente non mi rivedo in nessuna, perché noto nella maggior parte di loro quasi una sorta di timore a esporsi troppo, forse per paura del giudizio altrui. Mi sembrano frenate e a volte poco spontanee. Mi piace però molto Daniela: mi sono ritrovata in ciò che ha detto qualche settimana fa, ovvero che bisogna viversi la vita a pieno nonostante le sofferenze del passato".

A proposito dei cavalieri, la Di Padua ha confessato: "Reputo Marcello un gran bel ragazzo. Questo non vuol dire che mi piaccia ma credo sia un bell’uomo. Tra l’altro ho letto che anche lui, prima di partecipare al programma, aveva notato una certa Roberta Di Padua, ex dama che conosco molto bene [...] Ho capito che non sono pronta e non voglio un rapporto a distanza. Grazie a Uomini e Donne ho imparato a vivere la mia vita e a essere me stessa, senza remore, in qualsiasi momento".

