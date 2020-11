Uomini e Donne, Roberta Di Padua: "Io e Riccardo Guarnieri siamo stati coraggiosi. Ida Platano? Sono consapevole che..."

Gossip TV

La dama di Uomini e Donne parla per la prima volta della complicità ritrovata con il cavaliere pugliese.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la dama ha parlato della complicità ritrovata con il cavaliere pugliese e rivelato il suo pensiero su un possibile ritorno in studio di Ida Platano.

Le prime dichiarazioni di Roberta sul ritorno di fiamma con Riccardo

Roberta e Riccardo sembrano davvero decisi a viversi. Ricordiamo che i due protagonisti del trono over avevano già intrapreso una conoscenza prima che il cavaliere pugliese decidesse di iniziare una storia d'amore con Ida lontano dalle telecamere. "Sinceramente non mi aspettavo di vederlo a Uomini e Donne. Quando è entrato in studio, per me è stata una bella botta" ha esordito la dama al magazine di Uomini e Donne "D’impatto ai miei occhi è sempre bello, continua a piacermi e devo dire che si mantiene davvero bene. […] Penso che siamo stati coraggiosi entrambi. Riccardo in passato mi ha fatto soffrire per alcune cose, è vero, ma il tempo mi ha aiutata a capire che forse lui la verità me l’ha sempre detta, mentre io mi ostinavo comunque ad andare avanti perchè mi piaceva molto".

La Di Padua ha poi continuato rivelando di volerci andare piano nonostante le forti emozioni che prova per il Guarnieri: "Sono passati due anni dalla nostra prima frequentazione e, con il tempo, mi sono allontanata dal suo ricordo, sono cambiate tante cose, sono cresciuta e oggi lo vedo con occhi diversi. Mi fa paura il pensiero di poter ricadere in quel circolo vizioso, e di conseguenza sto molto attenta e, tra virgolette, cerco di frenarmi. Almeno fino a quando ci riuscirò. Chiaro che poi arriverà il giorno in cui non riuscirò più a tenermi, e mi lascerò libera di vivere quello che sento per lui, quello che provo".

E su un possibile ritorno della Platano nel parterre over di Uomini e Donne, la Di Padua ha confessato: "Non lo escludo, come Riccardo ben sa. Sono conscia dell’importanza della loro storia, e non so che effetto potrebbe fargli rivederla". Come reagirà Ida alle dichiarazioni di Roberta?

