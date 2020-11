Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha un Accordo con Michele? Tina Cipollari insinua il dubbio

Gossip TV

Tina Cipollari accusa Roberta Di Padua di essere molto cambiata per Michele e chiede alla dama del Trono Over di Uomini e Donne se c'è un accordo tra loro.

Roberta Di Padua ha assunto un atteggiamento remissivo e fin troppo comprensivo nei confronti di Michele e Tina Cipollari inizia ad essere molto sospettosa sui protagonisti del Trono Over. Durante la Puntata di Uomini e Donne, l’opinionista fa notare alla dama il suo cambiamento repentino, che sembra frutto di un accordo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari insinua il dubbio su Roberta Di Padua

Che succede a Roberta Di Padua? La bellissima dama del Trono Over di Uomini e Donne è famosa per il suo carattere fumantino e la sua volontà di rimanere fedele a sé stessa, al costo di rompere bruscamente la conoscenza con i cavalieri del parterre maschile. Attualmente, la Di Padua sta conoscendo Michele ma, dopo un’iniziale sintonia, tra i due sono nati diversi problemi che il cavaliere ritiene essere legati all’impegnativa preparazione per la gara sportiva che deve svolgere. Roberta ha inizialmente chiuso i rapporti con Michele, dopo che lui l’ha accusata di essere una donna piena di rabbia e con ben poco amore da donare. A sorpresa, nonostante l’oggettiva gravità delle illazioni del cavaliere, la Di Padua è tornata sui suoi passi e ha raccontato in Puntata di voler dare una seconda occasione al partenopeo. La reazione della dama ha lasciato tutti di sasso: Roberta sembra decisa a lasciarsi scivolare addosso ogni ostacolo, invece che reagire con forza come ci si aspetterebbe da lei.

Uomini e Donne, Roberta e Michele hanno un accordo?

Nell’appuntamento di oggi con Uomini e Donne, la Di Padua ha assistito ad una scenata di gelosia da parte di Michele a Giulia. Nonostante questo, Roberta non ha battuto ciglio ed è rimasta in silenzio ad assistere a questi scambi vivaci di battute. A questo punto, sconvolta dall’apatia della dama, Tina Cipollari è intervenuta chiedendo alla Di Padua se fosse d’accordo con Michele. L’opinionista, infatti, non riesce a spiegarsi il voltafaccia della dama e crede che lei sia a conoscenza di altri dettagli, che le permettano di mantenere quella calma apparente. Quando Roberta si è difesa, spiegando di aver adottato un diverso approccio per mettersi in discussione, Gianni Sperti l’ha messa in guardia e l’ha invitata a non perdere la sua essenza per un uomo. Del resto, Michele continua a non essere limpido e corteggia più dame contemporaneamente, senza contare che Serena lo ha pubblicamente sbugiardato rivelando che le intenzioni del partenopeo sono di mettersi in mostra davanti alle telecamere.

