Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ci riprovano: Michele Dentice geloso

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua annunciano di aver iniziato a frequentarsi di nuovo.

Ritorno di fiamma per Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? I due protagonisti del Trono Over hanno stupito il pubblico di Uomini e Donne, rivelando in Puntata di aver iniziato a frequentarsi di nuovo. Il cavaliere pugliese sembra avere qualche riserva, ma la dama è pronta a superare tutto anche se sulla coppia continua ad aleggiare l'ombra di Michele Dentice.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna da Roberta Di Padua

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri non si erano lasciati esattamente nel migliore dei modi. Il cavaliere del Trono Over aveva iniziato a frequentare la bella dama, mentre era ancora piuttosto coinvolto dalla sua storia d’amore con Ida Platano. Così, tra una confessione e l’altra, la Di Padua aveva scoperto di non essere riuscita a conquistare il Guarnieri, che continuava a sostenere di trovarla interessante dal punto di vista fisico ma di sentirla come un’amica più che una partner. Così volo lo schiaffo più iconico nella storia di Uomini e Donne, che ancora oggi è cliccatissimo dal popolo del Web. Quando Riccardo ha chiuso definitivamente il suo rapporto con Ida, facendo ritorno nello studio del dating show di Canale5, Roberta ha dimostrato di aver voltato pagina e di non serbare alcun rancore. Quell’ingresso inatteso, tuttavia, ha riacceso qualcosa nella dama, delusa dalla conoscenza con il partenopeo Michele Dentice.

Uomini e Donne: Cresce la rivalità tra Michele e Riccardo?

La Di Padua ha dato il benvenuto a Riccardo, che si è mostrato felice per l’accoglienza della sua ex fiamma. Nella Puntata di oggi, mercoledì 25 novembre 2020, i due protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno annunciato di volerci riprovare. Roberta sembra molto felice per la scelta di Riccardo che, al contrario, è evidentemente più frenato. Il cavaliere ha ammesso di voler osservare l’andamento di questa conoscenza, per essere sicuro di non far più soffrire la dama. Nella conversazione si è insinuato anche Michele, che ha ancora il dente avvelenato per il due di picche che la Di Padua gli ha rifilato. Il partenopeo ha accusato la dama di non avergli voluto dare fiducia, infastidendo Riccardo che ha ripreso il collega che non è stato in grado di dare le giuste attenzioni a Roberta. I due cavalieri sembrano voler contendersi la dama, che non ha potuto negare di soffrire ancora per il Dentice. Un ritorno di fiamma tra Roberta e Riccardo è realmente possibile?

