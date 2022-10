Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri avvistati a cena insieme e ormai sembra una messinscena

Gossip TV

Ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati e volti del trono over di Uomini e Donne?

Nuovo colpo di scena nel dating show di Uomini e Donne. Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano ha immortalato i due ex fidanzati e noti volti del programma insieme a cena. Stiamo parlando di Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri che si erano tanto amati quanto odiati.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua, i giri infiniti e poco credibili del trono over

Proprio di recente, entrambi i volti del parterre dell'over avevano dichiarato di essere ormai indifferenti l'uno all'altra. Roberta e Riccardo si era frequentati diversi anni fa per poi ritrovarsi innamorati e decidere di lasciare il dating show insieme. Tornati entrambi nello studio di Canale 5, si erano rinfacciati reciprocamente di aver mentito e di aver preso in giro redazione e pubblico. Dopo una lunga pausa dal programma, si sono ritrovati ancora protagonisti. Mentre Riccardo ha cercato senza successo di avvicinarsi a Federica Aversano, ha battibeccato diverse volte con l'ex Ida Platano che a sua volta si è ritrovata Roberta interessata all'ex frequentazione della dama bresciana, Alessandro Vicinanza. Quest'ultimo, pur iniziando una frequentazione con la dama di Cassino, ha confessato di essere ancora innamorato di Ida.

Tra le due dame, riferiscono anche le recenti anticipazioni, è ormai guerra e non perdono occasione per attaccarsi. Ieri, il nuovo colpo di (messin) scena da parte dei due volti dell'over.

Passano i mesi, persino gli anni, e i protagonisti del programma si ritrovano ancora faccia a faccia tra ritorni di fiamma e riavvicinamenti davvero poco credibili per i telespettatori. Un continuo giro infinito che (inevitabilmente) fa perdere credibilità al dating show di Canale 5. Come giustificheranno questo incontro dopo che hanno ribadito più volte di non essere più interessati l'uno all'altra? Questo pomeriggio ci sarà una nuova registrazione e forse ne sapremo di più ma, per il momento, le vicende del programma lasciano l'amaro in bocca.

