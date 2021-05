Uomini e Donne, Roberta di Padua e Ida Platano frase identica su Instagram. Frecciatina a Riccardo?

Gossip TV

Le due dame del trono over di Uomini e Donne finalmente coalizzate?

Dopo le dichiarazioni di Riccardo Guarnieri, avvenute ieri e che continueranno anche nell'appuntamento di oggi di Uomini e Donne, le due note dame del trono over, Ida Platano e Roberta Di Padua sono al centro di una bufera mediatica. L'ex cavaliere pugliese tornato in trasmissione per annunciare la fine della sua storia d'amore con la Di Padua, ha rivelato di essersi messo d'accordo con lei per fingere una crisi e continuare a stare nel programma. Ma non è tutto perché Riccardo ha raccontato un retroscena (che vedremo nel corso della puntata di oggi) su Ida in cui fa presente che anche la dama bresciana è interessata alla visibilità così come Roberta. Entrambe le dame continuerebbero a stare in trasmissione per sponsorizzare sui social prodotti commerciali. L'accusa di Riccardo sembra aver assunto l'eco di una bomba e sono in molti a credere alle parole del cavaliere schierandosi dalla sua parte.

Entrambe le dame hanno negato le accuse di Riccardo e si sono difese dalle accuse facendo presente che l'ex cavaliere pugliese sta mentendo perché risentito da entrambe le donne, ormai entrambe ex. Alcuni aspetti della vicenda appaiano pochi chiari anche ai telespettatori. La sensazione è che alcune parti del confronto scontro tra Riccardo, Ida e Roberta siano state tagliate, confondendo ulteriormente i telespettatori.

Ciò che sembra invece chiaro è il nuovo sodalizio tra Roberta e Ida che sembrano ormai più complici che rivali. Le due donne sono rimaste entrambe deluse dal comportamento di Riccardo e non è un mistero per nessuno. Ieri, una strana coincidenza su Instagram è sembrata una chiara frecciatina al Guarnieri. Ida ha pubblicato una foto accompagnata dalla canzone "Viva la libertà" mentre Roberta ha condiviso una foto con accampanata dalla scritta: "La mia libertà mi appartiene e nessuno può toccarla o lederla."

Sembrerebbe che le due dame siano pronte ad vivere una nuova fase della loro vita entrambe senza Riccardo ma con la gioia e la consapevolezza di una ritrovata indipendenza...

