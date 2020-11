Uomini e Donne, Roberta Di Padua: "Dopo le parole di Michele mi sono sentita una donna 'svuotata', ho avuto paura di..."

Gossip TV

La dama di Uomini e Donne racconta tutte le emozioni provate dopo lo scontro con Michele.

Roberta Di Padua è tra le protagoniste della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show, la dama ha parlato del comportamento assunto da Michele Dentice nei suoi confronti e della decisione di Valentina Autiero di lasciare il programma insieme a Germano Avolio.

La confessione di Roberta Di Padua su Michele Dentice dopo la delusione a Uomini e Donne

Le ultime puntate di Uomini e Donne sono state davvero difficili per Roberta. La dama, infatti, è stata protagonista di un duro sfogo partito dalle parole di Michele, con cui si frequenta da diverse settimane: "La mia crisi era legata soprattutto a tutte le delusioni, i rifiuti e i problemi accumulati negli ultimi anni, sia dentro che fuori dal programma. Dolori che le parole di Michele hanno risvegliato".

La Di Padua ha poi continuato cercando di spiegare i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi dal cavaliere di Uomini e Donne: "Quando mi sono seduta al centro del parterre e mi sono sentita dire per l’ennesima volta da un uomo, e in questo caso da Michele, che sono una donna arrabbiata e delusa dalla vita e che lui avrebbe voluto frequentare anche, altre ho avuto un crollo. Ho pensato in quel momento di essere diventata una donna 'svuotata' dalle delusioni e per questo incapace di arrivare, ora come ora, a un uomo. Il motivo per il quale ho sentito il bisogno di uscire dallo studio: ero delusa da quello che per l’ennesima volta veniva sminuito, il mio modo di essere e questo mi ha ferito proprio tanto. Quando ho saputo di questo bacio ho deciso in qualche modo di distaccarmi emotivamente da lui (per quanto possibile) perché mi sono sentita presa in giro: Michele con quel bacio mi ha levato in un secondo tutte le certezze anche perché poi, come se non bastasse, ha anche sottolineato che per ora nessuna donna lo ha preso così tanto quando io mi aspettavo ben altre considerazioni, almeno su di me".

Nonostante le liti e le delusioni, Roberta ha rivelato di essere realmente presa da Michele. Una cosa che non succedeva da tanto tempo, precisamente dai tempi di Riccardo Guarnieri: "Dopo Riccardo non sono mai stata così presa da un uomo quanto ora lo sono da Michele. Quando è entrato mi ha subito colpito esteticamente così ho deciso di sentirlo al telefono e ho scoperto tante cose di lui che toccano le mie corde. Innanzitutto è un papà e quindi, a differenza di altri uomini che ho frequentato e che non hanno figli, capisce alcuni limiti che io ho in quanto madre. Inoltre ascoltare la sua storia, il racconto di un uomo che ha sofferto per la sua separazione, me l’ha fatto sentire molto vicino".

