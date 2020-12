Uomini e Donne: Roberta Di Padua dà un Ultimatum a Riccardo Guarnieri

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Roberta Di Padua dà un ultimatum a Riccardo Guarnieri provocando la reazione del cavaliere del Trono Over.

Roberta Di Padua è stanza della latitanza di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere di Uomini e Donne, tornato a far parte del parterre maschile del Trono Over, confessa di non essere sicuro di volere una relazione stabile con la dama e lei lo pone davanti ad un ultimatum, mentre Michele Dentice ne approfitta per attaccare il rivale.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua al capolinea

Riccardo Guarnieri è tornato a far parte del cast del Trono Over di Uomini e Donne, dopo la fine della sua relazione con Ida Platano. Il cavaliere pugliese è molto amato dal pubblico del dating show di Canale5 e spera di trovare l’amore. Quando Roberta Di Padua ha confessato di voler riprendere la conoscenza con Riccardo, che si era interrotta proprio a causa del sentimento che il pugliese provava per lda Platano, il Guarnieri ha accettato di buon grado. La conoscenza tra i due sembrava andare a gonfie vele, fino a quando Ida ha gelato Riccardo facendo recapitare in studio il suo anello di fidanzamento, accompagnato da una lettera piuttosto spinosa. Vedendo Ida tornare a gamba tesa, seppur a distanza, nella vita di Riccardo, la Di Padua ha iniziato a nutrire dubbi sul cavaliere. Secondo Roberta, infatti, se Ida tornasse in studio lui sceglierebbe ancora lei dal momento che non vuole sbilanciarsi sul futuro della loro relazione.

L'ultimatum di Roberta Di Padua nella Puntata di Uomin e Donne

Nella Puntata di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, il Guarnieri è tornato al centro dello studio parlando positivamente di Roberta, ma confermando di non nutrire ancora un vero e proprio sentimento. Quando Maria De Filippi ha rivelato al cavaliere che una dama è giunta a Uomini e Donne per conoscerlo, Riccardo non si è tirato indietro scatenando l’ira di Roberta che ha dato un ultimatum: continuare a frequentare lei in modo esclusivo oppure rinunciare per sempre. Il Guarnieri non ha ceduto al ricatto, chiedendo alla presentatrice di far entrare la nuova dama (una vecchia conoscenza del pugliese) e ribadendo di non amare questo tipo di comportamento, che reputa prematuro. Come prevedibile, Michele Dentice ha provato ad inserirsi nella discussione per far ragionare Roberta sulla fine della loro storia. Lei, lapidaria, lo ha zittito con pochissime parole: “Lui è un uomo intelligente, tu no!”

