Uomini e Donne: ritorno di fiamma tra Biagio Di Maro e Sara Zilli!

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Sara Zilli chiede una seconda possibilità a Biagio di Maro.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, i tronisti Matteo e Joele scoprono di essere usciti con la stessa corteggiatrice e iniziano i primi attriti. Un cavaliere, sceso per corteggiare Gemma Galgani e Isabella Ricci, fa infuriare le due dame. La tronista Roberta sta conoscendo meglio Luca, mentre la dama Sara chiede a Biagio Di Maro di concedere una seconda occasione per frequentarsi.

Uomini e Donne, Sara e Biagio ci riprovano!

Biagio Di Maro e Sara Zilli si riavvicinano dopo le polemiche che hanno coinvolto il cavaliere del Trono Over. La puntata di Uomini e Donne, infatti, si apre con lo scontro tra la dama e Tina Cipollari, furiosa perché Sara continua a difendere Biagio, a suo parere in modo ingiusto. I due decidono di ballare al centro dello studio e l’attrazione che li lega è palese, tanto che Sara chiede a Biagio di darsi una seconda occasione e riprendere la loro frequentazione. I tronisti Matteo e Joele sono usciti con la stessa corteggiatrice, Ilaria, e lo scoprono solo durante la puntata. “Non avevo grande aspettative da questa uscita, perché sapevo che il primo giorno è andata a parlare con Matteo. Durante la seconda registrazione mi ha scritto, ci siamo guardati e mi ha colpito il suo sorriso. A primo impatto ha dato preferenza a Matteo, poi sono uscito e mi sono trovato molto bene”, ha dichiarato Joele.

Maria De Filippi manda in onda l’esterna con il veneto, poi Ilaria confessa di aver inizialmente espresso la sua preferenza per Matteo, ma di aver voluto provare a conoscere anche Joele che l’ha molto sorpresa. Il tronista romano dichiara di non essere infastidito da questa doppia esterna, perché anche lei deve avere la possibilità di fare il suo percorso. Si passa poi a Gemma Galgani e Isabella Ricci, che vengono chiamate al centro dello studio perché Massimo ha deciso di corteggiarle entrambe. Le motivazioni del cavaliere, tuttavia, non convincono Gemma che torna immediatamente al suo posto decisamente infastidita.

Scoppia una discussione, che coinvolge anche la Cipollari, e Isabella si tira indietro. Dopo un battibecco tra la Ricci e Armando Incarnato, che sembra proprio non gradire la dama, la tronista Roberta prende posto al centro dello studio. Furiosa con uno dei corteggiatori che non ha dimostrato il suo reale interesse, al punto da confessare di aver perso interesse. Diverso, invece, è il discorso con Luca che l’ha colpita molto anche dopo l’esterna trascorsa insieme.

