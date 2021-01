Uomini e Donne, rissa sfiorata per Gemma Galgani: lei tira in ballo la famosa pillola blu

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani tra due fuochi: Maurizio Guerci e Biagio si affrontano, poi la dama parla di Viagra.

La Puntata di Uomini e Donne si apre con un video inedito che ritrae lo scontro tra Maurizio Guerci e Biagio. I due cavaliere hanno un diverbio e Gemma Galgani si trova stretta tra due fuochi, temendo lo scoppio di una rissa. La dama torinese è certa che Maurizio provi ancora qualcosa per lei e non demorde, sebbene tema che il cavaliere l’abbia usata e non sia mai stato realmente preso dal loro rapporto. A Gemma, infatti, sono arriate incredibili segnalazioni sulla presenza di una nuova donna nella vita del Guerci.

Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Maurizio Guerci e Biagio

Il nuovo appuntamento con Uomini e Donne incatena immediatamente l’attenzione degli spettatori di Canale5 con un video inedito, che ritrae Maurizio Guerci e Biagio vicino alla rissa. I due cavaliere del Trono Over non hanno mai nascosto l’antipatia reciproca, scatenata forse dal rapporto con Gemma Galgani che ha chiuso con il cavaliere partenopeo dopo l’arrivo del Guerci. I toni si accendono e Gemma si trova tra due fuochi, ricevendo poi un abbraccio caloroso da parte di Maurizio, che sembra volerla rassicurare.

Nella Puntata si festeggia il compleanno della Galgani che ha raggiunto in splendida forma i suoi 71 anni, ricevendo in regalo una torta a tema da parte di Tina Cipollari (con tanto di statuetta a forma di mummia) e un mazzo di fiori da parte del nuovo cavaliere Maurizio. Gemma è felice dell’accoglienza, ma non riesce a dimenticare il Guerci e vuole un secondo chiarimento, poiché insoddisfatta delle risposte della sua ex fiamma. Il cavaliere ha sorpreso la torinese con un biglietto molto romantico.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lancia una segnalazione su Maurizio Guerci

“Grazie Maurizio, sono stata speciale per un tempo limitato perché così come è iniziata velocemente la storia nella quale credevo, altrettanto veloce è terminata come un interruttore spento. Mi avevi fatto credere una cosa diversa […] Devo dire che non ho capito il tuo comportamento dell’ultima Puntata, quando ti sei riavvicinato a me e mi hai dato un bacio, poi mi sono accorta che probabilmente tutto quello che tu avevi come progetto era di parlare di Biagio, io sono stata soltanto un mezzo”, ha dichiarato la Galgani visibilmente delusa.

Il Guerci non trova strana la sua gentilezza ma è convinto che la dama lo abbia frainteso. A sorpresa, la Galgani lancia una segnalazione bomba che vorrebbe Maurizio fidanzato fuori dallo studio di Uomini e Donne. Secondo la torinese, questa misteriosa donna sarebbe arrivata nella vita dell’uomo durante le festività natalizie e che sarebbe stata la causa del loro allontanamento. Anche Gianni Sperti trova bizzarro il comportamento di Maurizio, dal momento che non può passare da un interesse forte alla totale noncuranza, mentre Tina sospetta che il cavaliere sia uscito con la Galgani per finire sotto ai riflettori. Quando la Cipollari insinua che il cavaliere non sia mai stato attratto da lei, Gemma ammette di aver controllato che Maurizio non avesse assunto la famosa pillola blu per simulare un interesse fisico nei suoi confronti.

