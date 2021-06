Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra due ex corteggiatori: "Toni molto forti. Abbiamo spaccato due telecamere"

Gossip TV

Lite furiosa dietro le quinte di Uomini e Donne tra Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese, la rivelazione.

I due ex corteggiatori di Valentina Dallari, Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese, si sono resi protagonisti di una violenta discussione dietro le quinte di Uomini e Donne. A rivelarlo è stato Gianluca che, intervistato da Francesco Fredella a RTL 102.5, ha raccontato i dettagli della famosa lite avuta con il suo ormai ex rivale in amore.

Rissa tra Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese a Uomini e Donne, il racconto inedito

"Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro. Ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere" ha confessato Gianluca ai microfoni di 102.5 parlando una lite furibonda avvenuta dietro le quinte di Uomini e Donne con Mariano. Una vera e propria rissa risalente al 2015, anno in cui entrambi i ragazzi corteggiavano la tronista Valentina.

"Chi ha pagato le telecamere rotte? Maria De Filippi e la redazione. Abbiamo sbagliato. Abbiamo alzato i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere la mano" ha aggiunto Tornese "Anche dentro lo studio è successo il putiferio, è dovuta entrare la sicurezza, si è intromesso Gianni Sperti. Da parte mia ci furono toni molto forti, però fu lui a venire verso di me. Avevo 21 anni, oggi ne ho 29, ma a quell’età purtroppo si fanno stupidaggini".

Come riporta Isa e Chia, infatti, i due ex corteggiatori di Uomini e Donne, che ancora oggi non sembrano aver trovato un punto d'incontro, avevano iniziato a insultarsi reciprocamente durante una registrazione del dating show di Maria De Filippi, che è stata prontamente interrotta dalla produzione.

