Uomini e Donne rischia la chiusura: esposto in Procura contro il programma

Un politico ha depositato un esposto contro Uomini e Donne, che ora rischia la chiusura definitiva.

Nelle ultime ore è giunta una notizia che allarma i fan di Uomini e Donne. Sembra, infatti, che un politico abbia depositato un esposto in Procura contro il programma di Maria De Filippi, chiedendone la chiusura ufficiale.

Tenetevi forte perché questa è una notizia che non ci saremo mai aspettati. Uomini e Donne è al centro di una polemica che si è spostata in Procura, grazie all’esposto di un politico, che chiede la chiusura immediata del dating show di Maria De Filippi. Il gossip è stato lanciato da Dagospia che, prendendo come fonte Libero, racconta dell’azione legale proposta dal politico del Movimento 5 Stelle, il deputato Antonio Del Monaco. Secondo l’esponente politico, la trasmissione di Canale5 dovrebbe essere bannata poiché incita al sessismo ed è profondamente diseducativa.

Certo, Uomini e Donne non è nuovo alle critiche che negli anni hanno accompagnato anche la nascita di storie d’amore, che durano tutt’ora, come scandali e sotterfugi contro la reazione che sono rimasti impressi nella mente dei fan. Il profilo social del deputato è stato preso, come prevedibile, immediatamente d’assalto da tutti coloro che amano la trasmissione, che hanno chiesto al politico di ritirare l’esposto e non guardare le puntate, dal momento che le trova oltre il limite della decenza. Al momento, Antonio Del Monaco non ha confermato la notizia e, se anche fosse lui il responsabile dell’esposto, potrebbe rivedere la sua posizione visto il sostegno di cui gode Uomini e Donne. Nel frattempo, in attesa della puntata di oggi, Isabella Ricci ha lanciato una stoccata a Gemma Galgani, spiegando il suo punto di vista sulla reazione della dama torinese alla notizia di un possibile incontro tra lei e Giorgio Manetti.

