Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna sui social, fan preoccupati per il dimagrimento, FOTO

Gossip TV

L'ex cavaliere tarantino è tornato su Instagram dopo mesi di assenza. Il vistoso dimagrimento preoccupa i fan.

Dopo mesi di silenzio sia in tv che nei social, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha postato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale. Un'immagine che non è passata inosservata in cui il bel pugliese appare sorridente ma molto dimagrito.

Era da marzo che l'ex fidanzato di Roberta di Padua non si mostrava sui social e il cambiamento ha suscitato subito molte domande. Qualcuno ipotizza che il bel 41 enne di Taranto abbia passato un brutto periodo dopo la fine della storia con l'ex dama di Cassino. Mentre quest'ultima ha rilasciato alcune interviste a Uomini e Donne Magazine sfogandosi e raccontando l'inevitabile delusione per la conclusione del rapporto con Guarneri, mentre quest'ultimo, invece, si è rifiutato di rilasciare interviste.

"Mi dispiace molto non aver avuto un confronto oltre lo studio, in privato. La cosa che forse mi dispiace di più di tutta la situazione è che il nostro è rimasto un rapporto irrisolto" ha dichiarato Roberta Di Padua al settimanale dedicato alla programma.

Qualche settimana fa, l'influencer campana Deianira Marzano aveva lanciato un gossip riguardante l'ex cavaliere pugliese immortalato sorridente in compagnia di una misteriosa donna. "Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui" ha scritto Deianira. Un gossip però mai confermato da nessuno. Riccardo, inoltre, ha più volte sottolineato di non aver intenzione di ritornare del dating show. Non ci resta che aspettare settembre per averne la conferma.

Ecco la foto di Riccardo a Masseria Serritella in Puglia dove si mostra sorridente ma anche molto dimagrito.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.