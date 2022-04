Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna in studio e tuona: ''Ida Platano mi hai umiliato''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo una furiosa discussione tra Tina Cipollari e Pinuccia che finisce in lacrime per la dama di Vigevano, Riccardo Guarnieri fa il suo grande ritorno in studio e scatta subito la lite con Ida Platano. Tra vecchi rancori e nuove rivelazioni, Ida e Riccardono segnano una tregua ballando insieme.

Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne si apre sullo scontro feroce tra Tina Cipollari e Pinuccia. La dama di Vigevano ha donato all’opinionista un sacchetto di riso, accompagnato da un biglietto sibillino, che ha scatenato la furia della romana. Pinuccia, inoltre, prova a parlare ancora con Alessandro Rausa al centro dello studio ma il cavaliere si mostra molto infastidito dalle accuse che la dama ha lanciato ad alcune delle protagoniste del programma, ribadendo di aver parlato con lei solamente di una possibile amicizia. Mentre il cavaliere torna a sedere nel parterre, la discussione tra Tina e Pinuccia si fa sempre più accesa e l’opinionista minaccia di lasciare la trasmissione se dovrà ancora sopportare la dama, che esce dallo studio e scoppia in lacrime disperata. Mentre Alessandro Vicinanza conosce una nuova dama, Maria De Filippi annuncia il ritorno di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese ammette di essere teso e Tina confessa di aver rivalutato l’intero percorso di Riccardo alla luce delle ultime dinamiche in studio, facendo chiaro riferimento a Ida Platano, tradita dal passo falso di Armando Incarnato. La dama bresciana finire subito nel mirino di Guarnieri, che non ha apprezzato come lei ha parlato della loro storia d’amore, facendo intendere che lei ha fatto molti sacrifici e attribuendo a lui la parte del cattivo della situazione.

“Mi lasciavi lì al centro dello studio ad essere umiliato. Ma non mi va neppure di parlarne, sto tornando sul discorso perché sei tu che mi hai menzionato. Forse sono fatto io diversamente, ma se si parla di grande amore aggiungendo anche che lei ha fatto da zerbino, io avrei evitato - ha ammesso Riccardo - Io non ho rancori nei tuoi confronti, ma ho visto che non sei cambiata tanto. Ho visto come ti sei approcciato, e non riesci mai ad elogiare la persona che hai davanti”.

Ida si difende per poi parlare della nuova conoscenza co Ilie, che trova essere un uomo interessante, che la corteggia molto ed è in grado di incantarla. Nella querelle si intromette anche Gemma Galgani, che si schiera come prevedibile dalla parte di Ida, accusando Riccardo di non aver mai capito il sentimento che la bresciana ha provato e quanto ha sofferto per lui. Gianni Sperti trova strano che Riccardo sia riuscito a seguire il percorso di Ida senza provare neppure un pizzico di gelosia ma lui spiega che, nel vederla conoscere altri uomini, l’unica cosa che ha notato è che lei si pone sempre nello stesso modo, avendo leggermente migliorato la sua capacità di ascoltare gli altri. Ida, invece, confida che non gli è dispiaciuto rivedere Riccardo e i due ballano insieme. Sarà l'inizio di una tregua o dell'ennesima occasione per provare a far funzionare questa storia d'amore?

