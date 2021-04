Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rompe il silenzio sulla Crisi con Roberta di Padua

Gossip TV

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Il cavaliere del Trono Over mette a tacere il gossip una volta per tutte.

Dopo un corteggiamento che ha ricevuto diverse critiche e un percorso fatto di alti e bassi, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno scelto di lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne. Sulla coppia sono piovute diverse critiche da parte di chi non crede in questa storia d’amore, ma anche molto amore da parte di tutti coloro che hanno sempre sostenuto i due protagonisti del Trono Over. Recentemente, tuttavia, si parla di una grave crisi tra i due e tocca al Guarnieri fare chiarezza sul rapporto con la bella dama.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri parla della crisi con Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono rincorsi per anni, inconsapevoli che il loro destino sarebbe stato quello di lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne. La dama ha nutrito sin da subito un sentimento autentico per il cavaliere che, invece, inizialmente non era pronto a darle un’occasione poiché ancora troppo preso da Ida Platano. Una volta conclusa, non senza polemiche, la love story con la dama bresciana, Riccardo è tornato nello studio del dating show di Maria De Filippi e subito Roberta di è fatta avanti.

Tra gelosie, dubbi ed insicurezze, la Di Padua ha atteso i tempi del Guarnieri fino al giorno in cui lui si è reso conto di non poter fare più a meno di lei e la coppia ha deciso di continuare la frequentazione lontano dalle telecamere. I due protagonisti del Trono Over sono stati accusati di essere una montatura, creata ad arte per poter fare qualche intervista e partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. Mentre alcuni mettono in dubbio l’amore tra Riccardo e Roberta, altri sono molto affezionati a questa coppia e tifano affinché si possa arrivare ad un matrimonio e, perché no, anche alla nascita di un bambino.

Da qualche settimana, tuttavia, i fan di Riccardo e Roberta sono particolarmente allarmati e temono che tra i due ci sia aria di crisi. Fortunatamente a smentire le voci ci hanno pensato i diretti interessati, che si sono mostrati insieme in una Ig Stories, confermando di essere ancora insieme nonostante le malelingue. A voi piace questa coppia di Uomini e Donne?

