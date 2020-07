Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rompe il silenzio dopo l'addio a Ida Platano

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social del cavaliere di Uomini e Donne dopo la rottura con Ida.

La lunga e travagliata storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è giunta al capolinea. A distanza di alcune settimane dall'annuncio della dama, anche il cavaliere pugliese ha finalmente rotto il silenzio e lanciato un messaggio sui social che sembra essere riferito proprio alla sua ex compagna.

Le prime dichiarazioni social di Riccardo Guarnieri

Era da dicembre che Riccardo non postava foto sui social, nonostante di lui si sia parlato molto, soprattutto dopo l'addio a Ida, che al contrario suo ha addirittura rilasciato un’intervista al settimanale di Uomini e Donne per fare luce sulla loro storia. Dopo aver trascorso la quarantena insieme, sono tornate le consuete incomprensioni caratteriali che già in passato hanno diviso la coppia più volte.

"Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno. Ci siamo sempre più allontanati, forse anche per una questione di orgoglio. [...] A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente 'basta' ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno" aveva rivelato la Platano al magazine.

A distanza di alcune settimane, Guarnieri ha deciso di rompere il silenzio pubblicando sul suo profilo ufficiale Instagram uno scatto con sotto una didascalia che pare essere una frecciata alla sua passata situazione sentimentale: "Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità". Sarà davvero così?

