Riccardo Guarneri parla del suo rapporto con Roberta Di Padua, dopo il ritorno a Uomini e Donne, e commenta il comportamento di Michele Dentice, suo rivale del Trono Over.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre maschile di Uomini e Donne ha sorpreso il pubblico di Canale5. Il cavaliere, conclusa una volta per tutte la storia d’amore tormentata con Ida Platano, è pronto a rimettersi in gioco e ha riallacciato i rapporti con Roberta Di Padua, con la quale sembra trovarsi piuttosto bene nonostante l’invadenza del rivale Michele Dentice.

Riccardo Guarnieri si dà una seconda occasione, tornando a far parte del parterre maschile del Trono Over. Il cavaliere pugliese ha annunciato la rottura con Ida Platano, dopo una lunga e travagliata storia d’amore che ha incantato il pubblico di Canale5. Tornato a Uomini e Donne, Riccardo ha accolto con piacere le attenzioni di Roberta Di Padua, con la quale aveva intrapreso una frequentazione prima di scegliere Ida. La dama è pronta a mettersi in gioco per lui, e Riccardo ha raccontato come si sente a far nuovamente parte del programma al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi:

Ho sempre ammesso che entrare nello studio di Uomini e Donne mi provocava un po’ d’ansia, ma stavolta, rispetto al passato, è stato diverso […] Il motivo principale della mia tranquillità sta nel fatto che ho la certezza di non dover affrontare nulla e nessuno. Sono solo io […] Tutto quello che dovevo fare l’ho fatto e non rimpiango nulla del passato. Ho voltato pagina.

Il Guarnieri ha commentato il ritorno di fiamma con la Di Padua, uscita da poco dalla complicata frequentazione con Michele Dentice. Il loro rapporto si era interrotto anni fa, con un sonoro ceffone in pieno viso dato da una Roberta a dir poco furioso. Accantonato il passato, Riccardo è certo che la dama sia compatibile con quello che lui cerca da una donna:

Tra me e Roberta non ci sono mai stati problemi caratteriali. Abbiamo il rapporto che ogni coppia vorrebbe: massima empatia, complicità, nessun giudizio e nessuna polemica basta sul nulla. Un esempio: se faccio una battuta su una ragazza che passa per strada, Roberta non se la prende ma sorride con me. Sa che la mia è una frase, un commento che lascia il tempo che trova, senza nessuna importanza. Questo, purtroppo, con le vecchie conoscenze era impossibile […] La frequentazione tra me e Roberta per diventare qualcosa di più deve essere anche accompagnata da un sentimento, e dato che lei si è fatta avanti abbiamo deciso di sapere come va.

Riccardo Guarnieri attende Ida Platano a Uomini e Donne

A proposito di Michele, invece, Riccardo ha le idee chiare. Il cavaliere partenopeo ha mostrato di volersi inserire nella conoscenza con la Di Padua, che ha ammesso di sentirsi ancora legata al dentice. Il Guarnieri, tuttavia, non teme il confronto:

Non mi dà fastidio per ora. Mi faccio forza sul rapporto che abbiamo e non temo nessuno. Anche questo mi ha spinto a riprendere a sentirci […] Roberta mi ha detto che lui non la chiamava mai, che non la faceva sentire desiderata. Io sono l’esatto contrario, Roberta me lo ha sempre detto. Noi passiamo le ore al telefono perché c’è voglia di ascoltarsi […] Da uomo credo sia impossibile non essere attratto da Roberta e, inoltre, non la riconosco nei raconti di Michele. Roberta con me non fa mai problemi o storie di alcun genere, probabilmente perché il nostro rapporto si basa su una complicità diversa.

Infine, parlando di Ida, il pugliese non ha nascosto la sua voglia di un confronto proprio nello studio di Uomini e Donne: "Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mi mette ansia il fatto che ci sa una possibilità di confronto. Ora la nostra storia la ripercorro con lucidità, e ho un quadro molto chiaro della situazione. Ho dato tutto quello che potevo solo che lei non ha capito, ed è questa l’unica cosa che mi dà fastidio".

