Il cavaliere pugliese intervistato dal settimanale di Uomini e Donne Magazine.

Oggi, nel nuovo appuntamento con Uomini e Donne, ci sarà l'atteso lieto fine tra Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua, due tra i protagonisti più amati del trono over. Una lunga storia d'amore tra il cavaliere pugliese e la dama di Cassino che sono tornati a frequentarsi dopo due anni. Riccardo aveva confessato di non provare una sentimento verso Roberta e scelse quindi di chiudere la frequentazione per ritornare insieme a Ida. A distanza di due anni, i due si sono ritrovati e sembra che le cose ora siano completamente diverse.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Quello che provo per Roberta..."

"Che quello che provo per lei è completamente diverso da quello che provavo due anni fa. Ci tengo tanto a lei, davvero tanto" ha dichiarato Riccardo al magazine di Uomini e Donne. "Se Roberta un domani sarà la donna della mia vita, se quel qualcosa in più nei suoi confronti dovesse scattare, avrà tutte le attenzioni del mondo; non saranno mai, però, le stesse attenzioni che ho dato in passato. Roberta è un’altra persona, merita attenzioni diverse perché la nostra storia, qualora sbocciasse, non sarà mai una fotocopia di quella che è stata."

Nella puntata di oggi, Riccardo si dichiarerà a Roberta con tanto di poltrone rosse e petali come avviene nelle scelte del trono classico.

