Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri pronto a tornare nel parterre over? Parla lui

Il cavaliere tarantino sul ritorno a Uomini e Donne: "Forse non mi sentirei più a mio agio".

Riccardo Guarnieri è pronto a tornare nel parterre over di Uomini e Donne dopo la rottura con Roberta Di Padua? Intervistato dal magazine ufficiale del popolare dating show di Canale 5, il discusso cavaliere tarantino ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità.

Riccardo torna a Uomini e Donne dopo la rottura con Roberta?

Dopo mesi di silenzio, Riccardo ha rilasciato una nuova intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha raccontato la sua verità sulla fine della relazione con Roberta. Una rottura che ha creato molto scalpore, soprattutto per le forti dichiarazioni di lui che hanno portato la dama al centro di una vera a e propria bufera mediatica. "Ognuno deve prendersi le proprie colpe che, in questo caso, sono al cinquanta e cinquanta" ha dichiarato l'uomo.

Il tarantino ha commentato anche l'incontro avvenuto qualche settimana fa tra le sue ex, ovvero tra Roberta e Ida Platano. "Quando ho letto sul magazine di questo incontro e di come è andata ho riso molto" ha dichiarato Guarnieri.

E sulla possibilità di tornare nel parterre over di Uomini e Donne, Riccardo ha confessato: "Sono estremamente combattuto in merito. C’è una parte di me che tornerebbe, a testa bassa come sono uscito, per ricominciare da zero; un’altra parte di me è consapevole che forse non mi sentirei più a mio agio perché ho fatto una stupidaggine e me ne rendo conto. Questo mi dispiace perché il programma è sempre stato per me una bellissima esperienza, e sono sempre stato trattato da chi ci lavora con il massimo rispetto".

