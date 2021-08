Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri in vacanza con una nota Dama del Trono Over

Gossip TV

Riccardo Guarnieri si fotografa insieme a Ursula Bennardo, ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha deciso di sparire dai social e trascorrere alcune settimane in solitudine, senza attirare l’attenzione dei fan del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere del Trono Over ha ripreso a pubblicare foto e video, apparendo su Instagram insieme ad una nota ex dama del programma. Ecco di chi si tratta e perché i due erano insieme.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri insieme ad una dama del Trono Over

L’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne ha visto Riccardo Guarnieri protagonista di una querelle all’ultimo sangue. Dopo aver rotto per sempre con Ida Platano, il cavaliere pugliese è tornato nello studio del Trono Over e ha iniziato a frequentare, sempre più assiduamente, Roberta Di Padua. I due, nonostante legati da un’attrazione profonda, hanno avuto non poche difficoltà a superare le differenze caratteriali e le incomprensioni ma, alla fine, hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Trascorse poche settimane, tuttavia, Riccardo e Roberta sono tornati in studio per parlare della crisi di coppia e della loro repentina rottura. Inevitabilmente, Riccardo e Roberta si sono scontrati in modo feroce e il Guarnieri ha lanciato pesante accuse alla dama di Cassino. Così, consapevole di aver alzato un bel polverone mediatico, il Guarnieri ha deciso di prendere del tempo per sé stesso e di allontanarsi dai social, dove i fan non avrebbero fatto altro che tempestarlo di domande.

A distanza di settimane, Riccardo si è mostrato nuovamente su Instagram e ha ripreso a pubblicare video e foto, tra cui quella con una nota dama del Trono Over. Stiamo parlando di Ursula Bennardo, che ha incontrato il pugliese mentre si trovava in vacanza con il compagno e promesso sposo Sossio Aruta. Nessun nuovo amore all’orizzonte per Riccardo, ma chissà se il cavaliere accetterà di tornare nel programma dopo tutto quello che è successo anche con Armando Incarnato, che ha fatto una rivelazione inaspettata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.