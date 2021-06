Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha ritrovato l'amore? La frecciatina di Roberta di Padua

Gossip TV

L'indiscrezione di Deianira Marzano accende il gossip sull'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

L'indiscrezione dell'influencer campana Deianira Marzano ha acceso il gossip su due protagonisti molto noti del trono over di Uomini e Donne. La Marzano ha pubblicato una foto di Riccardo Guarnieri, felice e spensierato in compagnia di una misteriosa donna. "Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”, ha scritto Deianira in quella che sembra una chiara frecciatina a Riccardo. Il gossip intorno all'ex cavaliere tarantino non ha lasciato indifferente l'ex dama di Cassino, Roberta di Capua che ha scritto: "Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori!".

Riccardo e Roberta hanno chiuso di recente la loro relazione nata all'interno del dating show di Uomini e Donne. L'ex coppia è stata ospite più volte nello studio del programma e l'ultimo confronto è stato particolarmente aspro e non sono mancate accuse reciproche. Riccardo ha confessato che tra lui e Roberta esisteva un accordo di fingere una crisi per restare in trasmissione. La Di Padua ha negato tutto e in una intervista al magazine ha chiarito tutta la vicende. Riccardo, dal canto suo, non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni.

"La frase che mi ha fatto più male è stata: 'Hai preso in giro tutti'. Questo perché per tre anni sono stata trasparente, sia con il pubblico che con la redazione" ha dichiarato qualche settimana fa Roberta al settimanale ufficiale di Uomini e Donne. "Ho raccontato sempre ogni minimo dettaglio di quello che facevo durante le uscite, di quello che ci dicevamo con i ragazzi che frequentavo. Non ho mai omesso nulla, soprattutto con la redazione di Uomini e Donne sono stata sempre limpida. Ho fatto delle scelte che a volte sono andate contro il parere del pubblico, proprio per essere sincera e fedele a me stessa, quindi sentirmi dire di aver preso in giro le persone mi ha ferita".

