Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha già dimenticato Roberta Di Padua? L'accusa di Gianni Sperti

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Riccardo Guarnieri sotto accusa dopo la fine della frequentazione con Roberta Di Padua.

Riccardo Guarnieri sotto accusa nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5. Il protagonista del Trono Over sembra aver voltato pagina dopo la fine della frequentazione con Roberta Di Padua, e Gianni Sperti trova strano che il cavaliere pugliese si sia già dimenticato di una donna dalla quale sembrava essere molto attratto.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri nel mirino di Gianni Sperti

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno scelto di chiudere la loro frequentazione, dopo che il cavaliere pugliese è apparso meno presente e poco attratto dalla bella dama di Uomini e Donne. Nelle ultime Puntate, infatti, Roberta ha lamentato una mancanza di approccio fisico da parte del Guarnieri, che l’ha portata a considerare l’ipotesi che il pugliese non fosse abbastanza attratto da lei e che la loro storia d’amore non avesse i presupposti per decollare.

Così, dopo diversi tira e molla tra i due protagonisti del Trono Over, Roberta ha messo fine alla relazione e Riccardo è apparso piuttosto amareggiato dalla scelta. In studio, il cavaliere ha chiesto informazioni sull’assenza della Di Padua, che non si è presentata nel dating show di Canale5 dal momento che non si sentiva particolarmente in salute. Maria De Filippi ha annunciato che Riccardo è uscito con Elisabetta, ma il cavaliere ha chiuso immediatamente il discorso confessando di non aver avuto alcun tipo di scintilla con la nuova dama.

Il Guarnieri, infatti, continua ad essere incuriosito da Antonella e vuole che la donna gli conceda la possibilità di farsi conoscere. Mentre Antonella sembra piuttosto incerta sull’accettare la proposta, Gianni Sperti prende la parola. L’opinionista, infatti, trova assurdo che Riccardo si sia gettato a capofitto in nuove esperienze, dimenticando così in fretta il sentimento che lo ha legato a Roberta. Lui, di rimando, ha fatto notare che neppure la Di Padua sembra aver dato importanza al loro rapporto è che lui è a Uomini e Donne per trovare l’amore. Il capitolo è definitvamente chiuso o c'è un margine per il ritorno di fiamma?

