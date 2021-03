Gossip TV

Il lieto fine dei due noti volti del trono over.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, martedì 9 marzo, c'è stato l'addio al programma di due amati volti del trono over, Riccardo Guarnieri e Roberta di Capua che hanno deciso di viversi la loro storia d'amore lontano dalle luci dei riflettori del dating show. Riccardo ha organizzato una vera e propria scelta con avviene nel trono classico con sedie rosse e i petali per suggellare il momento e la nascita ufficiale di questa nuova coppia.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta, le dediche social dopo la scelta: "Ho sempre voluto te"

Il cavaliere pugliese e la dama di Cassino si sono ritrovati dopo due anni dalla loro prima frequentazione terminata con strascichi di accuse e recriminazioni. I due si sono però ritrovati a distanza di tanto tempo e Riccardo dopo aver chiuso definitivamente con la sua ex Ida Platano, ha riaperto il suo cuore e ha confessato di essersi innamorato di Roberta. Quest'ultima, non aveva mai nascosto di aver provato un sentimento importante per lui che non si era mai del tutto spento.

Ieri, dunque, si è celebrato il romantico epilogo e la coppia è uscita dal programma insieme. Sui social, dopo la puntata, entrambi hanno colto l'occasione per ringraziare tutti e si sono dedicati reciprocamente, romantiche dediche. "Ho sempre voluto te" ha scritto Roberta mentre Riccardo ha pubblicato la foto di un bacio accompagnato dalla scritta, "Che ti fai male, non sai volare".

La dama di Cassino ha dedicato anche un pensiero alla sua amica Valentina Autiero, ex noto volto del trono over. "Tu che sei parte di me - ha scritto Roberta - grazie per le parole, per le lacrime, per i sorrisi, per averi supportato e sopportato nei alti e bassi in questi 3 anni. Tu che sei parte ci me, si sempre sempre stata e ci sarai".

