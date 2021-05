Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: arriva un attacco di Ursula Bennardo

Gossip TV

L'ex dama pugliese è intervenuta sulla lite tra il Guarnieri e la dama di Cassino.

Nelle ultime ore, il trono over di Uomini e Donne è stato travolto da un vera e propria bufera dopo il confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua. L'ex cavaliere pugliese ha rivelato ieri di aver un accordo con la di Padua e che sia lei che la sua ex fidanzata Ida Platano, hanno sfruttano e sfruttano il programma solo per visibilità.

Accuse pesantissime verso due volti molto noti e popolari del dating show. Prima della registrazione di ieri, Riccardo e Roberta hanno avuto un confronto in studio annunciando la loro crisi. A tal proposito è intervenuta l'ex dama pugliese, Ursula Bennardo amica di Riccardo e di Sossio Aruta, il compagno ed ex cavaliere del dating show.

Nel confronto avuto qualche giorno fa, Roberta ha affermato di riscontare incompatibilità caratteriali nei confronti di Riccardo elencando una serie di comportamenti secondo lei anomali e discutibili.

Queste le parole di Ursula durante la puntata: “Ma la differenza tra scegliere qualcuno da avere a fianco e l’essere innamorati è abissale!!!”

E ancora: “È più facile dare colpe agli altri e convincersi e convincere che non poteva andare piuttosto che ammettere di non essere innamorati".

Ursula ha concluso questo messaggio sulle sue Stories di Instagram, inserendo il tag di Riccardo Guarnieri e due emoticon in suo sostegno.

Il web, intanto, si è letteralmente infuocato contro le due dame del dating show. Per molti utenti infatti, Riccardo ha detto semplicemente la verità nei confronti delle sue due ex fidanzate che restano nel programma solo per aumentare i followers.