Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sui nuovi tronisti: "Spero sappiamo utilizzare bene questa opportunità"

L'autrice di Uomini e Donne a ruota libera sui nuovi protagonisti del trono classico.

Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo sono i quattro tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne. A dire la sua sui nuovi protagonisti del trono classico e svelare qualche retroscena sul loro percorso ci ha pensato la storica autrice Raffaella Mennoia.

Raffaella Mennoia parla dei nuovi tronisti di Uomini e Donne

Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Raffaella ha svelato i motivi che l'hanno spinta a scegliere Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo come i nuovi tronisti: "Di Matteo ci ha convinti la spontaneità, il suo avere sentimento; Joele ha un carattere più chiuso, mi è sembrato un ragazzo con i piedi ben piantati per terra [...] Roberta ha una storia importante da raccontare e non è limitata da grossi filtri. Per quanto riguarda Andrea Nicole, penso che sia già chiaro a tutti il motivo per cui si trova lì".

Parlando di Andrea Nicole, l'autrice di Uomini e Donne ha confessato: "Lei ci ha convinti tutti. È giusto che a una ragazza così venga data la possibilità di cercarsi un amore a Uomini e Donne. [...] Nutro tante speranze su questa storia. Uomini e Donne non ha nessuna pretesa, è un posto dove le persone vengono per conoscersi. Dai tronisti non mi aspetto niente. Mi auguro che questa possibilità che viene data loro venga utilizzata bene".

La Mennoia ha infine rivelato le storie d'amore nate nel dating show che le sono rimaste nel cuore: "Ce ne sono tante. Francesco e Teresanna, Giulia e Andrea, Alessia e Aldo, Francesca ed Eugenio. Per essere più attuale anche Davide e Chiara".

